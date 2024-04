Empleada de Oxxo se encierra en la tienda durante 8 días como protesta por despido

Ante la inconformidad de varias auditorías que le hicieron donde presuntamente quedaba a deber miles de pesos a la empresa Oxxo, una comisionista de esta cadena de tiendas en Tampico, Tamaulipas, se encerrró dentro de la sucursal a su cargo durante ocho días para presionar a la empresa que le pagara conforme a la ley.

El 2 de abril, empleados de la cadena de conveniencia le dijeron a la comisionista que debía nueve mil pesos, pues de acuerdo con una auditoría le faltaba mercancía, situación que la encargada consideró incorrecta y propuso otra auditoría, pero la empresa optó por despedirla.

Tras 9 días encerrada en la tienda llegan las autoridades

La mujer entonces reclamó el pago de sus comisiones y el finiquito para cuatro empleados; al negarse la empresa, decidió quedarse al interior de la tienda, que se ubica en la esquina de Eucalipto y Avenida Hidalgo de la colonia Altavista, junto a sus empleados como forma de presión para que fueran indemnizados conforme a la ley.

Sin embargo, acorde a los reportes oficiales, el 10 de abril representantes legales de Oxxo llegaron al local e irrumpieron, rompiendo los cristales de las puertas principales para sacar a los empleados y la comisionada, por lo que los trabajadores llamaron al 911 para reportar la intrusión, llegando efectivos de la Guardia Estatal a verificar los hechos.

El abogado Carlos Larreón, quien representa a la comisionista Carmen A, mencionó que "la policía solo llegó a convocar a una mediación entre las partes y señala que ante el allanamiento que realizó el representante legal de la empresa se interponga una denuncia ante el Ministerio Público, pero la comisionista no puede abandonar la tienda".

Una comisionista vivió varios días en una tienda de conveniencia de Tampico, Tamaulipas como forma de protestar / Paulo Monsiváis

La tienda Oxxo sigue cerrada

"Le quieren rescindir el contrato, pero no lo han hecho de manera legal, aducen que vino un notario a presentar la rescisión, pero ese escrito que el señor menciona no está firmado por el titular de la cadena Oxxo, sino por acuerdo de una persona que no acredita tener facultades.

Por esta razón la comisionista se negó a entregar, porque no esa persona no tenía facultades", expresó el defensor legal.

A partir de este día, las partes involucradas entrarán en una negociación para que se cumpla la ley en cuanto a la terminación del contrato de la comisionista y el finiquito para los empleados, manteniendo la sucursal de Oxxo en Tampico, Tamaulipas, donde vivió una empleada, cerrada por el momento, hasta que se resuelva esta situación.