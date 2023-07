En Chiapas hay un vacío de autoridad, acusa obispo de San Cristóbal

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS. El obispo auxiliar de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Luis Manuel López Alfaro, aseguró que en Chiapas hay un vacío de autoridad debido a que la población tiene miedo de salir de sus casas.

Lo anterior lo señaló el obispo durante la misa efectuada tras concluir la marcha denominada Peregrinación por la verdad, la justicia y la construcción de la paz, realizada este miércoles sobre las principales calles de la ciudad de San Cristóbal, en la que participaron poco más de mil personas procedentes de las parroquias de Tenejapa, San Juan Cancún, Chamula, Zinacantán, Chenalhó y de la zona norte del estado. La caminata concluyó en la catedral, donde se llevó a cabo dicha homilía.

“En Chiapas hay un vacío de autoridad muy terrible, la gente no sabe a quién acudir, tiene miedo salir de sus casas; la autoridad está para defender a la gente, pero hay un vacío muy grande ahí, hay mucho dolor en la gente que ya no haya para dónde irse. El problema es la impunidad, pues lo de Acteal según hubo justicia aparente, pero únicamente fue para tapar el ojo al macho y al final sigue las cosas iguales, y eso hace la violencia al no haber justicia”, señaló López Alfaro.

El obispo auxiliar de la Diócesis de San Cristóbal indicó que es importante buscar la paz en Chiapas y en México | Foto: Gilberto Morales /El Sol de Chiapas

El religioso criticó al Gobierno de Chiapas por su ausencia luego de los constantes ataques y hechos delictivos que se han suscitado en los últimos meses en la entidad, por lo que hoy la ciudadanía camina con miedo en calles y carreteras.

Dicha postura también fue ratificada mediante un comunicado, en el cual se expresa que en Chiapas la violencia está desenfrenada porque existen balaceras, asesinatos, homicidios, encarcelamientos injustos; que hay fabricación de delitos y tortura de los pueblos originarios.

El obispo auxiliar de la Diócesis de San Cristóbal indicó que es importante buscar la paz en Chiapas y en México.