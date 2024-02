En Puebla sí hay gente que depende 100% de las remesas

Las remesas, el dinero que envían los migrantes a sus lugares de origen, es un recurso que ha ayudado a miles de familias, en mayor o menor medida, a salir adelante de su crisis económica y cubrir sus necesidades básicas.

Un claro ejemplo, es el caso de Margarita Sosa Sosa, de 69 años de edad, quien depende 100 por ciento del dinero que le envían sus tres hijos, una mujer y dos hombres, que radican en Estados Unidos.

Vivo de lo que me mandan mis hijos, ellos ya me jubilaronMargarita Sosa Sosa

Relata que debido a su edad, ya no trabaja para generar sus propios ingresos, por lo que vive del recurso monetario que le mandan en promedio cada mes.

Lo utiliza principalmente para comprar alimentos, aunque también para salir y pagar otras necesidades básicas como pueden ser la vestimenta, vivienda, así como servicios.

“Ya no trabajo, un tiempo sí trabajé demasiado, pero ya no, vivo de lo que me mandan mis hijos, ellos ya me jubilaron. Me mandan dinero cada tres semanas o cada mes”, expresa.

En Puebla hay personas que sí dependen 100% de las remesas. | Foto: Crisanta Espinoza / Cuartosuro.com

Otro caso es el de Javier Hernández, de 64 años de edad, un campesino que ha radicado durante toda su vida en la comunidad de Huejotal ubicada en el municipio de Huaquechula, Puebla.

A veces nos mandan una ayuda, no te voy a decir que seguido pues cada uno tiene a su propia familia y a mi ya no me auxilian muchoJavier Hernández

A diferencia del primer testimonio, él explica que únicamente recibe de manera semestral una ayuda simbólica de 4 mil pesos aproximadamente, por parte de sus cuatro hijos que viven en Nueva York.

“Tengo cuatro hijos en Estados Unidos, tres de ellos se fueron hace un año, y uno, hace 26 años. A veces nos mandan una ayuda, no te voy a decir que seguido pues cada uno tiene a su propia familia y a mi ya no me auxilian mucho”, expresa.

En el 2023, el estado de Puebla captó la cifra más alta de remesas. | Foto: Isaac Esquivel / Cuartoscuro.com

En el 2023, el estado de Puebla captó la cifra más alta de remesas de las últimas dos décadas, es decir, desde 2003, con un total de tres mil 144 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México (Banxico).

Esto colocó a la entidad en el noveno lugar de los 32 estados de la República Mexicana con la mayor captación de este recurso, por debajo de Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.