[Video] Entre aplausos y llanto, sepultan a policías asesinados en Coatepec Harinas

Toluca.- En medio de aplausos, música y escenas desgarradoras de dolor y llanto y con la firme consigna de justicia y de que los responsables sean detenidos, fueron sepultados en diferentes panteones de la ciudad de Toluca, Atlacomulco y Tenancingo, los cadáveres de los 5 policías de investigación de la FGJEM y algunos estatales que murieron el pasado jueves durante una emboscada que sufrieron por parte de integrantes del crimen organizado en el municipio de Coatepec Harinas.

Durante todos los sepelios a los que asistieron gran cantidad de personas, entre familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo de los occisos, la consigna fue generalizada, justicia y la captura de los responsables de este cobarde acto.

República Ataque contra policías que dejó 13 muertos es una afrenta contra el Estado mexicano: Del Mazo

El Panteón El Calvario, en el municipio de Atlacomulco, fue la última morada del Policía de Investigación, adscrito al grupo antisecuestros de la FGJEM, Ricardo Ramírez Mondragón.

Desde la noche del pasado jueves, el policía de investigación al igual que sus otros cuatro compañeros, todos adscritos al grupo antisecuestros de la FGJEM, que cayeron en cumplimiento de su deber, fueron velados y acompañados por gran cantidad de personas que se congregaron en sus domicilios, mismas que de manera generalizada expresaban su molestia, impotencia e indignación por la forma en que estos elementos y los policías estatales habían sido emboscados y asesinados por integrantes de un grupo delictivo.

Minutos antes de las 6 de la tarde, Ricardo salió de su domicilio, en el municipio de Atlacomulco y acompañado por más de 200 personas entre familiares, amigos y compañeros de trabajo de la FGJEM hacía lo que sería su última morada en el panteón El Calvario.

Durante el trayecto todas las personas que lo acompañaban a paso lento cantaban y rezaban y otros que en su mayoría eran familiares y amigos que le tuvieron un gran apreció y amistad lloraban inconsolablemente por su partida que dijeron fue sorpresiva porque, aunque era policía, nunca pensaron que así hubiera termino su vida, de esa manera, de manera violenta a manos de criminales.

Ya en el cementerio se vivieron momentos difíciles, momentos de nostalgia, los gritos y el llanto se dejaron sentir en todo su esplendor cuando compañeros de Ricardo del grupo antisecuestros de la FGJEM dieron el famoso pase de lista no solamente de Ricardo sino de todos los elementos no solamente de la FGJEM sino de la SSEM que murieron en cumplimiento de su deber, ese fatídico jueves 18 de Marzo en el poblado de Llano Grande, en el municipio de Coatepec Harinas.

Luego se escuchó la música de la banda de guerra y el ulular de las sirenas, lo que hizo más dramático y consternado el momento que se vivía, pues familiares de éste comenzaron a gritar y a llorar desconsoladamente cuando el féretro que contenía sus restos mortales bajaban a su última morada.

“Es un momento difícil, la muerte de mi hijo nos tiene a todos sumamente entristecidos”, dijo el señor Williams, padre de Ricardo.

"No es justo, él no merecía morir así, era un buen hombre, alegre que amaba su trabajo como policía de investigación, exigimos justicia, el crimen de Ricardo y sus compañeros no debe de quedar impune, los responsables deben de ser detenidos y puestos tras las rejas, ese debe de ser el compromiso de la FGJEM, más que realizarles un homenaje".

Algo similar sucedió en el panteón El Salvador, en el mismo municipio de Atlacomulco, donde familiares, amigos y compañeros de trabajo de Alejandro Lovera, elemento de la SSEM, quien también murió en el tiroteo, bajo a su última morada.

En el municipio de Tenancingo fue sepultado el elemento de la SSEM Mauricio Rodríguez Zárate, quien de igual forma murió en el mismo tiroteo, registrado el pasado jueves, en el municipio de Coatepec Harinas.

Estos elementos fueron los primeros en recibir cristiana sepultara, debido que sus cuerpos horas después del ataque ingresaron al semefo para que se les practicara la necropsia de ley y enseguida fueron entregados a sus familiares.

El día de ayer, la FGJEM entregó los 13 cuerpos, por lo que algunos de los policías todavía son velados por sus familiares y en las próximas horas, de igual forma recibirán cristiana sepultura.

Otro homenaje

Sociedad Ataque a policías y ministeriales deja al menos 13 muertos y tres heridos en Edomex

En medio de este trágico y lamentable hecho, que, según autoridades policíacas, se dio en una venganza por el decomiso que se hizo en días pasados de autos, libretas y una serie de objetos, dentro de una casa, presuntamente propiedad de integrantes de la Familia Michoacana, la FGJEM y la SSEM informó que la próxima semana se realizara un homenaje a los 13 policías estatales y de Investigación que murieron en cumplimiento con su deber.

La FGJEM informó que los operativos que se realizan en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, La Marina, El Ejército y la SSEM continúan y no cesaran porque el compromiso y la instrucción tajante es que los presuntos asesinos de policías sean buscados y detenidos, no importa el tiempo que sea necesario.

Continúa la búsqueda de los homicidas

Además, las policías del gabinete de seguridad del gobierno del Estado de México, en coordinación con las Fuerzas Federales continúan la búsqueda de los principales autores de la emboscada, los cuales han sido identificados como Silverio Martínez Hernández, alias el Fierros; Alberto Romero Pérez, alias El Macrina y Gilberto Misael Ortiz, alias El Barbas, por quienes el gobierno de la entidad mexiquense ofrece medio millón de pesos a quienes proporciones información confiable que los lleve a la localización y captura.