Familiares y amigos de Milagros marchan en Guanajuato para exigir justicia por su asesinato

Colectivos feministas, familiares y amigos de Milagros Monserrat, quien fue asesinada a puñaladas el pasado jueves 10 de agosto, se unieron en una marcha pacifista que comenzó después de las 16:00 horas en el estado de Guanajuato.

"¡Justicia para Milagros!", "¡Quiero caminar sin miedo!", "Ni una más", "Justicia con perspectiva de género", "Vivo en un cuento de terror", "Marcho porque estoy viva y no hasta cuando", "Yo si quiero que regrese mi mamá de trabajar", "No fue un robo, ¡Es un feminicidio!", eran algunas de las leyendas que portaban en la marcha.

Al inicio de la marcha, los gritos de "Justicia para Milagros", "Ni una más, ni una más, ni una asesinada más", "Queremos seguridad para todas nosotras, para poder caminar libres por la calle", "Si no pueden con el cargo que renuncien, queremos seguridad", "No estamos todas, nos falta milagros", se escuchaba a todo volumen, esto mientras los familiares de la hoy fallecida encabezaban la marcha, cargando en manos una fotografía de Milagros Monserrat.

Por su parte, Erika Meza, hermana de Milagros, agradeció el apoyo de la ciudadanía tanto en la marcha como en la captura del responsable y señaló que ellos buscan que se le castigue con la máxima pena. También estuvieron presentes en la audiencia celebrada este domingo por la mañana.

"El fiscal estuvo muy bien la verdad, narró punto por punto todo lo que se solicitó, nosotros queremos que el homicidio de mi hermana sea tipificado como feminicidio y por allí va, ya se solicitó y esperemos que esa línea siga", señaló.

"Qué más quisiéramos que no vuelva a ocurrir, que mi hermana fuera la última. Queremos más seguridad en las calles, salimos todas temprano a trabajar o regresamos tarde y tenemos miedo de no regresar, la verdad es que las mujeres somos muy vulnerables, y el tipo que atacó a mi hermana era alto y mi hermana es súper chiquita y no pudo defenderse, ella trató, pero no pudo, no lo conocemos", agregó Erika.

La marcha que comenzó en el Arco de la Calzada, continuó por la calle Francisco I. Madero hasta, llegar a la Casa Municipal, de León, una vez allí se colocaron veladoras y se manifestó justicia, bajo el grito de "Ni una más".

Al llegar a la Presidencia Municipal, se brindaron unas palabras de apoyo a la familia por parte de los colectivos feministas, donde además algunas de las manifestantes pintaron y colocaron los carteles que llevaban en el inmueble.

Aunque la marcha solo logró juntar a cerca de 50 personas, la familia se mostró agradecida ante el apoyo, puesto que la convocatoria se realizó a través de redes sociales.

