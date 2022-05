Extirpan dos tumores al Bronco; realizarán análisis para descartar posible cáncer

Tras ser sometido a una colonoscopía en el Hospital Universitario de Monterrey, se le encontraron dos tumores a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, los cuales le fueron retirados por los médicos para ser analizados por patología (biopsia) y descartar un posible cáncer de colón.

“Los médicos que lo atienden señalan que los tumores encontrados son de uno y cuatro centímetros, respectivamente, y se tendrán resultados antes de la próxima semana, para decidir el tratamiento a seguir, según sea cáncer o tan solo pólipos benignos”, se informó en un comunicado en las redes del ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

"Además, Rodríguez Calderón sufre de anemia de 10 gramos y presenta síntomas de fatiga, cansancio, debilidad, mareos y cefalea. Todo este cuadro se ha agravado por falta de atención médica oportuna, a la que los mexicanos tienen derecho, sin importar sus condiciones”, explica la información que refiere la intervención se realizó el lunes por la mañana.

“La familia del ex mandatario estatal se pregunta el por qué, hace unas semanas, en el Hospital Metropolitano a donde fue llevado, de entrada y salida rápida, le detectaron un problema en el apéndice, lo cual es imposible ya que este órgano le fue retirado hace varios años, además de que pasaron por alto todos los problemas de salud de Jaime Rodríguez”, cuestiona.

El equipo médico que atiende a el Bronco está integrado por Marco Guede, Cirujano General; Carlos Cortez, Gastroenterólogo; y Víctor Peña, Traumatólogo.

“Cabe mencionar que, hace una semana, la Secretaria de Salud en NL, Alma Rosa Marroquín Escamilla, en rueda de prensa y sin tener conocimiento real de la salud del ingeniero Rodríguez Calderón, comentó que su estado no era delicado y prácticamente señaló que no ameritaba permanecer en el hospital y que, incluso, debía ser trasladado nuevamente a prisión, olvidándose que ella es tan solo funcionaria estatal y en ese momento se convirtió en la vocera del Penal de Apodaca, violando con esto todas las normas y careciendo de humanidad”, añade la información sobre el ex gobernador.

Rodríguez Calderón fue detenido el 15 de marzo y enfrenta un proceso por las llamadas broncofirmas para contender por la presidencia de la República, y algunas acusaciones estatales.