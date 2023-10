Fiscalía de Sinaloa confirma muerte del R22 en enfrentamiento en la Clínica Culiacán

Derivado del enfrentamiento registrado el pasado 28 de septiembre en Culiacán, "El R22", un presunto jefe del Cártel de Sinaloa que operaba en Guamúchil, perdió la vida

La fiscal Sara Bruna Quiñónez Estrada relató que este sujeto fue quien perdió la vida mientras era trasladado al Hospital General de Culiacán, luego de forcejear con el arma de un elemento de la Policía Estatal.

República Balacera en Clínica Culiacán deja cuatro muertos y dos heridos

La tarde-noche del jueves pasado fallecieron 4 personas luego de que se registrara el enfrentamiento en la unidad médica; entre los fallecidos está un médico internista.

De acuerdo con la fiscal, tres personas llegaron a la unidad médica para pagar la cuenta de un paciente cuando se desató el enfrentamiento.

"Sí, se trata de esa persona, el que falleció en el Hospital General. No tengo los datos específicos, ya que fueron tres personas las que fallecieron y no recuerdo exactamente el nombre ni de dónde era cada uno de ellos. Sí llegó uno de los fallecidos a pagar la cuenta, es cierto, pero no era El 22", declaró Sara Bruna.

Anteriormente, el gobernador Rubén Rocha Moya dijo que el antecedente del enfrentamiento en la clínica fue otro altercado a tiros en la zona de Badiraguato.

No hubo reporte

Por otro lado, la titular del órgano de investigación fue cuestionada respecto a si la Clínica Culiacán había solicitado apoyo de las autoridades previo al enfrentamiento, ya que atendían a una persona herida por bala.

Explicó que la FGE giró un oficio, pero no recibió notificación por parte de la unidad médica.

P^ublicado originalmente en El Sol de Sinaloa