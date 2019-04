Gobernador de Zacatecas admite fallos en protección de estudiante asesinada

Zacatecas, Zac.- Tras señalar que “se siente que hay un cierto abandono de la federación”, el gobernador Alejandro Tello Cristerna destacó que las policías municipales y los jueces están amenazados, y admitió que fallaron como gobierno, porque se estaba brindando protección a la persona asesinada.

Este hecho nos saca muchas fallas del propio gobierno, “yo estaba brindando seguridad a un denunciante que había sido privado de la libertad, contaba la hoy occisa, Nayelli, con dos elementos de la Policía Estatal y fallamos”.

En el momento del atentado estaban en el lugar una estaba a su costado, y otro elemento, según lo que se indica, estaba estacionando el vehículo.

Claro que fallamos, yo reconozco también cuando se falla en esas situaciones, en el tema del juez que también estaba amenazado y también está recibiendo seguridad, tenemos que ir al fondo de los temas para que no se repliquen.

En un mensaje a la sociedad pidió que no se involucren, de ninguna manera, en nada que tenga que ver con la droga, ni siquiera en el consumo, porque pareciera que es el último eslabón de esa cadena, corren un gran riesgo.

"Más que corrupción, hay que reconocer que todas las policías municipales están amenazadas, los jueces están amenazados, y los magistrados nunca lo han hecho público pero no se dudaría, y es parte de lo que está viviendo este país y es parte de lo que el presidente y los gobernadores, por lo menos en su figura, va a encontrar respaldo, todo lo que le toque hacer se hará con la Guardia Nacional y en el tema de impartición de justicia también".

Hoy que la Fiscalía es autónoma no se ha escatimado un solo recurso para que haga su trabajo, para que homologue sueldos, para que capacite, para que realmente tenga todas las condiciones, “entiendo que es lo que le está doliendo a mi país, a mi estado, y mal haría en no apoyar a que eso termine, a que se tengan las mejores condiciones”.

La @UAZ_Oficial condena el asesinato de la estudiante de la Unidad Académica de Derecho, quien fue ultimada en el área del campus universitario. pic.twitter.com/iF6Zr5qqpU — U. A. Zacatecas (@UAZ_Oficial) 11 de abril de 2019

Hay un cierto abandono de la Federación

El estado está haciendo todo, pero hasta el momento se siente que hay un cierto abandono de la federación y se ha hecho el llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador a que volteé a Zacatecas.

Hay mucha pasión política, hay mucha pasión de Morena, y es momento que los legisladores de Morena, los legisladores locales, federales, todos, hagan un equipo por Zacatecas, es fácil señalar, acusar, pero es el momento de dar resultados.

Yo he dado resultados con mi Policía Estatal, que es la que prácticamente realiza todas las detenciones, he dado resultados en una inversión muy grande en inteligencia, en vigilancia, pero no nos puede abandonar la Federación, es el momento de responderle a toda esa confianza que Zacatecas les ha dado”.

Dijo que estuvo reunido con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, viendo varios temas durante más de dos horas.

El primer tema que se tocó fue el de seguridad, le está doliendo a Zacatecas la violencia intergrupal.

No quiero juzgar y quiero ser muy enfático, no estoy diciendo que la muerte de Nayelli y del licenciado Rodríguez tenga una relación, sin embargo, será el fiscal quien nos dé un avance de la investigación, pero es mucho lo que se está lastimando a Zacatecas por parte de los grupos de la droga y necesitamos a la Guardia Nacional.

Ejecutan a estudiante de la universidad autónoma de Zacatecashttps://t.co/kJweeOZftQ pic.twitter.com/0DAhKoW7iA — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) 11 de abril de 2019

Dijo que no es posible que se quiera tener a Zacatecas en una etapa posterior debido a que no tiene otro tipo de ilícitos, de ser el estado número 27 en seguridad, esto es, de los más seguros del país.

"Sí somos de los más seguros del país, pero así estará el país, en Zacatecas se está viendo violencia y eso lastima a la sociedad y eso nos duele a todos, es reprobable el acto, los actos que se llevaron a cabo el miércoles con ambas personas, sí se está avanzando en las investigaciones."

Hay toda una línea de investigación relacionada con un personaje

Dijo que ayer dialogó con el fiscal General de Justicia del Estado, Francisco José Murillo Ruiseco, y obviamente no se pueden dar mayores datos, pero sí se tiene un avance importante.

"Sí hay una conexión entre ambos casos; no se trata de un personaje que vaya a atentar contra alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas, era exprofeso, era direccionado contra una persona y ahí también se dice al rector Antonio Guzmán y a los universitarios que “comparto su malestar, su condición de decir ya no más, ya basta, todos lo hacemos de esa manera y espero que muy pronto demos con él o los culpables y se castiguen."

Consideró que estos hechos no afectarán al turismo, y a nadie le conviene que afecte esa parte, pero cimbra lo que sucedió, más allá de si fue adentro o no de la Universidad, no se quiere que suceda ese tipo de situaciones.

Nayeli Noemí (22), asesinada dentro de @UAZ_Oficial, había denunciado a su exnovio por privación ilegal de la libertad. Su abogado fue asesinado el mismo día, y contaba con protección policial que sirvió para maldita la cosa.#ViolenciaDeGenero #NiUnaMenos pic.twitter.com/iMtxrtmLiq — Cap. Mezquino (@CapMoreno43) 12 de abril de 2019

Hay toda una línea de investigación relacionada con un personaje que había amenazado, tanto al abogado como a la víctima, a la joven y a un juez, y “yo espero muy pronto que se esté castigando”.

Indicó que ha hecho una solicitud de audiencia con el titular de la Guardia Nacional, y se espera muy pronto esté en Zacatecas.

Hizo un llamado a que nos unamos, no solamente a señalar, sino también a prevenir, a denunciar, creo que muchas muertes se pueden prevenir si le damos elementos a las corporaciones para saber dónde están actuando, cómo se están moviendo, quiénes son, definitivamente creo que es labor de todos y sí podemos.

Este es un momento, un parteaguas para que las cosas cambien, no se puede permitir que esto esté sucediendo.