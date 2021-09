Habilita DIF de Jerez, Zacatecas albergue para desplazados del crimen organizado

Autoridades municipales piden a la ciudadanía de las comunidades que requieran ayuda porque han decidido retirarse de sus hogares ante la ola de violencia que se vive por el crimen organizado acudan al DIF Municipal a solicitar apoyo.

En conferencia de prensa el secretario del Gobierno Municipal, Liborio Carrillo Castro confirmó el desplazamiento de personas ante el arribo de grupos criminales.

“Efectivamente ha habido hechos de inseguridad como en todo el país, en lo correspondiente en la Ermita de los Correa se tiene reportes que hubo enfrentamientos entre grupos antagónicos este fin de semana, sin embargo, el escenario que se maneja en redes sociales no es del todo cierto ya que se habla de violaciones hacia mujeres y del desalojo de mil 500 personas, aspectos que no son reales, se han magnificado o no se han hecho oficiales ante las instancias correspondientes”.

Sin embargo, reconoció que habitantes de diferentes comunidades del municipio han dejado sus hogares ante la situación de violencia que se vive y aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador tiene conocimiento ya de este caso.

Al momento únicamente solo una familia de Ermita de los Correa ha solicitado el apoyo de albergue

En tanto, el presidente municipal de Jerez, Antonio Aceves dijo que se ha apoyado ya desde hace tiempo con despensas, colchones y estufas a familias que se han desplazado a la ciudad y que han dejado sus comunidades, por lo que invitó a las personas que requieren de albergue u otra solicitud se acerquen al DIF Municipal.

Comentó que el albergue de la mujer maltratada estará habilitado y si es necesario se puede activar el auditorio Genaro Borrego.

Autoridades municipales reconocieron habitantes de más de 10 han huido ante la ola de violencia que se vive por el crimen organizado durante los últimos meses, pero que no tienen un dato real u oficial.

Sostuvo que al momento solo ocho personas han solicitado ayuda de alojamiento al Ayuntamiento directamente, por lo que reiteró el llamado a las familias que requieran apoyo para que acudan al DIF Municipal el cual tendrá servicio desde las 09:00 hasta las 19:00 horas.