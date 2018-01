Hijo de Colosio pide que no lo traten como secuela de su padre

MONTERREY.- Luis Donaldo Colosio Riojas se registró como precandidato de Movimiento Ciudadano a diputado local por el Distrito 18 con sede en el acaudalado municipio de San Pedro Garza García y el noreste del colindante Santa Catarina.

Nuevo León tiene 26 distritos locales y el 18 prácticamente es dominado por Acción Nacional y en esta ocasión con el hijo del ex candidato presidencial fallecido, son siete los aspirantes que quieren ser legisladores por esa área.

Según el propio Colosio, “por más orgullo que se sienta ser hijos de quien somos, al final del día no somos una réplica”.

Tampoco sabe si es difícil quitarse esa imagen de su padre, pero si está seguro de que se enfocará al trabajo.

Dice que tiene sus propias ideas y que no quiere que lo traten como una secuela de su padre, pues quiere hacer su propia carrera en el servicio público.

“Entiendo que hay mucha gente que por ver el nombre o el apellido tratan de ligarme y asociarme, no quiero ser malagradecido con ese aprecio que me tiene la gente, sin embargo, tampoco me gusta que se me trate como una secuela, soy una persona con ideas propias y quiero forjar mi propio destino, no sólo en este proyecto sino también poniendo mi granito de arena en este país”.

Colosio Riojas recorrerá casa por casa en el distrito 18 y escuchará a los habitantes, aunque antes, el jueves al mediodía todos los precandidatos de MC inician precampaña en la Gran Plaza.

Recuerda que desde los 21 años le han hecho ofertas los partidos pero que en MC encontró una plataforma política que no vio en otros. “Aquí encontré la libertad de contender como candidato ciudadano, completamente libre e independiente”.

La asamblea nacional de MC recogerá el 13 de febrero un informe de actividades y el respaldo ciudadano de cada uno de los precandidatos para someter a una convención y en ella votar por los mejores perfiles.