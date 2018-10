Incendio en toma clandestina deja tres muertos y varios desaparecidos en Veracruz

Veracruz.- La tarde de este miércoles en la comunidad conocida como El Otate se inició un incendio por un derrame de combustible originado por una toma clandestina que se encontraba siendo ordeñada por huachicoleros en un sitio cercano conocido como El Once, el siniestro se extendió por espacio de 1.5 kilómetros de un arroyo.

El saldo es de tres fallecidos, cuatro quemados, y unas nueve personas desaparecidas. Estas personas se encontraban llenando garrafas de la fuga cuando se produjo el incendio.

Datos oficiales dan a conocer que la mañana de este jueves fue hallado el cuerpo calcinado de José Juan “N” en el lugar de la toma clandestina, asimismo Servando “N” de 18 años de edad, vecino de la comunidad La Patrona, murió camino al hospital, no por quemaduras, si no por inhalar el humo generado por la explosión y uno más que fue internado en el Hospital General Córdoba de quien aún no se tiene su identificación.

Cabe hacer mención que todavía existen familiares vecinos de la comunidad de El Otate y el Once, que buscan a sus consanguíneos de quienes aseguran se encontraban en el lugar cuando ocurrió la explosión, por lo cual en las próximas horas podría aumentar el número de personas fallecidas por este evento.

Todo comenzó la tarde-noche de este miércoles cuando los ladrones de combustible hicieron una toma clandestina en un ducto de 12 pulgadas Minatitlán-México en dicha comunidad, ubicada a un costado del kilómetro 11 de la carretera estatal Córdoba-Cuichapa que generó el derrame de combustible, el cual corrió por un largo trecho al caer directamente en un arroyo que pasa por ahí.

Las versiones de vecinos del lugar indican que eran al menos 20 personas las que acudieron con sus galones y cubetas a tratar de obtener un poco del hidrocarburo regado, pero se generó la explosión que originó que algunas personas resultaran con quemaduras graves en el cuerpo, dos perdieran la vida en el lugar y 10 más no hayan sido encontrados hasta el cierre de la edición.

En un inicio se hablaba de una explosión, versión que fue desmentida por las autoridades ya que lo que se produjo fue el incendio del combustible regado y un flamazo al llegar a la toma clandestina, provocando la movilización de los cuerpos de auxilio, pues se reportó que había personas intoxicadas por la inhalación del hidrocarburo.

Así mismo al sitio del siniestro acudieron elementos de la Policía Estatal, Ejército y Policía Federal así como el arribo de especialistas de Pemex y de Seguridad Física para resguardar el área y tener en control la fuga.

Pemex activó de inmediato, el Plan Interno de Atención a Emergencias y suspendió la presión en el tramo afectado del poliducto a fin de realizar, en conjunto con Bomberos Municipales y el apoyo de Protección Civil municipal y estatal, los trabajos de extinción del fuego para posteriormente proceder a la eliminación de la toma clandestina y reparación del ducto afectado.

El incendio se presentó en un área despoblada y no representó riesgo alguno para la población más cercana, reportándose a cinco personas heridas con quemaduras que fueron canalizadas al Hospital General de Córdoba para su atención médica.

Los lesionados que permanecen hospitalizados fueron ingresados al Hospital General Córdoba son Matilde “N”, de 50 años, con quemaduras de segundo y tercer grado, en el 80 por ciento de su superficie corporal.

Servando “N”, de 52 años, con quemaduras de segundo y tercer grado, en el 60 por ciento de su superficie corporal.

Cecilia “N”, de 40 años, con quemaduras de segundo y tercer grado en el 20 por ciento de su superficie corporal.

Samuel “N”, de 35 años con quemaduras de segundo y tercer grado, en el 50 por ciento de su cuerpo.