Instalación de antena para internet gratuito de CFE en escuela divide a padres de familia y vecinos

La instalación de una antena de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dentro de la primaria Guillermo González Camarena en la colonia San Vicente de Guadalajara ha causado controversia entre vecinos y padres de familia pues mientras unos se dicen de acuerdo otros indican que representa un riesgo.

A decir de los padres de familia la antena de telecomunicaciones que se instala forma parte del programa “Internet para Todos” que oferta la CFE y que además de brindar internet gratuito a la escuela también lo hará a las colonias vecinas del lugar. En ese contexto los vecinos del lugar temen que las radiaciones que emite la antena puedan generar daños a la salud por lo que consideran que se les debió socializar el proyecto pero no los tomaron en cuenta.

“Pues no queremos en primer lugar porque hay mucha radiación nos dicen que no hay problema y la verdad no sé si hay o no ahorita pero quizá a uno o dos o tres años nos afecte y también el problema es que está gigantesca y yo tengo miedo que con los aires que existen se mueva dicen que no hay problema en eso pero sí tengo miedo porque estamos casi en puro enfrente a donde vaya a caer según”, apuntó María de la Luz González, vecina inconforme.

Algunos padres de familia entrevistados por El Occidental indicaron que hace 15 días el director del plantel les dió información sobre lo que se está realizando y se les dijo que no existen problemas de radiación y que se le brindará internet gratuito a las colonias aledañas por lo que se muestran conformes.

“Aquí en la escuela hubo una reunión para informarnos respecto a los beneficios que va a tener la antena nos dijeron que no tiene radiaciones malas esa junta fue para padres de familia aunque también se invitó a quien quisiera venir, pero los que están inconformes son los vecinos, los padres de familia no estamos inconformes”, apuntó una madre de familia.

Existe un antecedente en una escuela de Tabachines con una antena de la CFE dónde también se comenzó a instalar la estructura dentro del plantel, pero ante la oposición de los padres de familia se retiró y la empresa que la realizaba tuvo que dejar el terreno limpio y reconstruido.

Los vecinos de las colonias San Vicente y Vicente Guerrero realizarán una rueda de prensa el día 8 de febrero en las inmediaciones del plantel para exponer sus argumentos para retirar la antena de la CFE de la zona. Este medio solicitó información a la Secretaría de Educación Jalisco sobre el tema ya que según los padres de familia el permiso lo otorgaron ellos sin consultar a comunidad, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

