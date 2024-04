Intentan matar a hermana de candidato de Movimiento Ciudadano en Aldama, Chihuahua

La hermana de Juan Pacheco candidato a Síndico por el Municipio de Aldama, en Chihuahua, por Movimiento Ciudadano, fue lesionada luego que un sujeto, quien presuntamente es expareja de la mujer, la atacó en repetidas ocasiones con un arma blanca, de acuerdo con elementos municipales y la Fiscalía General del Estado.

La mujer, identificada como Blanca Aracely, resultó con lesiones de consideración durante la tarde del domingo dentro del municipio de Aldama, por lo cual se generó una intensa movilización para atender a la mujer, quien finalmente fue llevada a las instalaciones de un hospital en la capital de Chihuahua.

Blanca Aracely, es hermana del candidato a la Sindicatura por el municipio de Aldama, por el partido Movimiento Ciudadano, Juan Pacheco, de acuerdo con las autoridades, quienes lograron dar con el paradero de la mujer e identificarla.

La mujer al parecer había sido agredido horas antes por su expareja y la abandonó en un lugar despoblado en el camino que dirige a la Chinampa en el municipio de Aldama, Chihuahua, donde finalmente fue localizada por elementos municipales, como paramédicos de Cruz Roja, quienes arribaron hasta el lugar de los hechos.

Por las lesiones que recibió la mujer, fue que se logró estabilizar por parte de los paramédicos, pero posteriormente se realizó el traslado a las instalaciones de un hospital en la ciudad de Chihuahua, para que pudiera recibir la atención más especializada.

El candidato Juan Aldama de Movimiento Ciudadano, quien es hermano de la afectada, agradeció la atención que han tenido los diferentes candidatos, el partido y autoridades, quienes respaldaron el llamado de atención y la pronta recuperación de Blanca.

La candidata a la Alcaldía en Aldama por Movimiento Ciudadano, Enedilia Mendias refirió que "una ves más alzo mi voz para pedir justicia por los hechos ocurridos el día de ayer y me uno al dolor de la familia de nuestro querido amigo Juan Pacheco, gracias a Dios su hermana se encuentra estable. No podemos dejar que sigan pasando estas cosas de la violencia de género no podemos vivir con tanto miedo solo por ser mujeres Dios con Aracely en todo momento" fue parte del mensaje que publico en redes sociales.

