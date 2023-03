La ciudad abandonada de Tlajomulco: de set de series a lugar de exploración

El complejo habitacional bautizado por la vox pópuli como el "Chernobyl de Tlajomulco", justo por la similar soledad y nula presencia de habitantes que guarda en torno a la ciudad ucraniana donde ocurrió el desastre nuclear, parece tener el destino asegurado: La demolición.

Sólo reactivar las ocho torres con mil 200 departamentos costaría 600 millones de pesos, todo para tener una zona habitacional sin agua. El dueño es un banco que ha esperado 12 años en busca de clientes o inversionistas para revivirlo sin éxito. En el inicio fue objeto de vandalismo, lo han usado para batallas de gotcha y airsoft, como set de películas y escenario de exploración para Youtubers y Tiktokers en busca de alcanzar la fama.

Te recomendamos: Crédito Infonavit sin intereses: requisitos y cómo tramitarlo

Lejano a lo que se piensa de que este sitio no tiene un dueño o quienes eran sus propietarios se fueron y lo dejaron abandonado, el desarrollo en obra negra se encuentra en posesión de un banco que no ha encontrado inversionista que apuesten por enjarrar paredes, colocar luminarias y rehabilitar sus calles para darle vida a este espacio despreciado por la sociedad.

Sin una gota de agua

En parte se quedó así porque nunca hubo agua. El proyecto de este desarrollo fue desechado al no contar con pozos para dotar del servicio a los residentes, pues según cuentan los vigilantes contratados por el banco, empresarios interesados han buscado el vital líquido en esta etapa y no han logrado dar con él, por lo que a semanas y miles de pesos invertidos terminan por abandonar la idea de repoblar este fraccionamiento que se ubica en la etapa 15 de Lomas del Mirador.

"Son varios los empresarios que han visitado esta etapa para ver si es viable invertir en ella, yo tengo cinco años trabajando aquí y me ha tocado ver como llegan con ilusión y a las semanas se van con tiempo y dinero perdido.

Y es que no hay agua, la zona es seca y no da nada por eso ya nadie viene a querer comprar; la constructora Homex fue la que levantó todas estas torres, pero pidió parar los trabajos y vender; yo creo que ya sabían que no había agua y sin ella nadie les iba a comprar", señaló un guardia de seguridad del "Chernóbyl de Tlajomulco".

Son varios los empresarios que han visitado esta etapa para ver si es viable invertir en ella. Foto. David Tamayo | El Occidental

La etapa 15 de Lomas del Mirador o mejor conocida como el "Chernobyl de Tlajomulco" se suma a las más de 77 mil viviendas abandonadas que tiene el municipio y que lo coloca en la escala nacional dentro de los primeros lugares de en este rubro.

En su cuarto informe de gobierno el alcalde Salvador Zamora fue cuestionado sobre el futuro de este complejo y dijo que como primera opción estudiaba derribarlo, aunque también se analiza la posibilidad de recuperarlas si el gobierno de Jalisco, banco propietario e Infonavit entraban al apoyo.

"Bueno, una de las opciones es derribarla y estamos en ese estudio, precisamente la primera idea sería recuperarla para que fuera también un programa de vivienda. En eso he sostenido pláticas con el gobernador para ver si el propio gobierno del Estado puede ayudarnos a salir adelante porque hay que dotar de infraestructura los entornos de esta zona", dijo.

Destino: Demolición

El director general del Instituto de la Vivienda, Juan Antonio González Mora, reconoce que les heredaron un escenario complicado puesto que la habitabilidad de este espacio podría costar 600 millones de pesos y eso pone a Chernobyl con los días contados, pues ya se encontraban a la espera de un dictamen para derribarlo.

"Estamos en comunicación con la gente encargada del ámbito territorial en Tlajomulco, el presidente Zamora y el gobernador nos han dado la instrucción respectivamente para hacer un análisis de vivienda abandonada en Tlajomulco, ya lo llevamos incluso hasta SEDATU ya que es un ejemplo de lo que no se debió de haber hecho en Tlajomulco, pero también es un ejemplo de lo que se está restituyendo; estamos hablando de alrededor de lo que está incluso con falta de construcción porque se dieron licencias y no se levantaron esas viviendas, estamos hablando de alrededor de unas mil 200 viviendas que están ahí, están detenidas pero qué bueno porque no hay infraestructura hidráulica, sanitaria, no hay parques, no hay transporte público".

Los habitantes del resto de las etapas de Lomas del Mirador no consideran que la zona del llamado "Chernobyl" represente un peligro para la zona, ellos sostienen que las inversiones, programas y mejoramiento de servicios deberían aplicarse en los desarrollos habitados que colinda con este lugar, ya que desde hace años carecen de todo lo señalado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Sí, en realidad esa es como un cementerio y no se ve gente ni mucho menos y pues no hay luz ni nada, no sé, en realidad de esa parte no sé mucho, pero sí donde se encuentran la delincuencia y los muertos que no sé dónde los maten y los vengan a traer aquí es en las casas que están solas, en las casas que tenemos a unas cuantas casas de nosotros mismos, están abandonadas, no nos damos cuenta y de repente pues ya se encuentran los cuerpos ahí, la verdad vive uno con terror", señaló preocupada María de la Luz Ortiz, habitante de la etapa 6 de Lomas del Mirador.

Habitantes de zonas aledañas aseguran que parece un cementerio. Foto. David Tamayo | El Occidental

Nota publicada en El Occidental