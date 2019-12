Ladrones asolan la Autopista del Sol

ACAPULCO. “La carretera nacional México-Acapulco se convierte por las noches en una zona altamente peligrosa”, afirmó el trabajador del volante, Esteban Rodríguez Flores, quien señaló que no solamente la Autopista del Sol existe presencia de los grupos vinculados con el crimen organizado, sino que hay otro elemento igual de peligroso que son los policías comunitarios, que bajo el argumento de combatir a civiles armados, instalan retenes en la vía federal.

Guerrero, uno de los estados más violentos del país, tiene tramos peligrosos tanto en la Autopista del Sol como en la carretera federal México-Acapulco, principalmente en las cercanías de los poblados Agua de Obispo, en el municipio de Chilpancingo y en Mojoneras perteneciente a la cabecera municipal de Juan R Escudero, ambos considerados “focos rojos” para las autoridades de seguridad.

A Esteban Rodríguez le tocó atestiguar cuando policías comunitarios dispararon contra una familia procedente de Ciudad de México. Fue el 20 de julio de 2018, sobre la carretera federal, a la altura de Tierra Colorada, cuando la camioneta, al llegar a un retén de los comunitarios, aceleró pensando que se trataba de un asalto.

Los hombres armados y encapuchados dispararon contra el vehículo hiriendo a un adolescente de 16 años en una pierna.

Otro hecho violento fue el que sufrió la pasante de abogada Susana Elizabeth “N”, quien relató que tomó un autobús de pasajeros con destino a Chilpancingo por la Autopista del Sol. Ya entrada la noche, cerca de Juan R. Escudero, desconocidos colocaron troncos y piedras que obligaron al chofer a detenerse para despojar de sus pertenencias a todos los pasajeros.

Por su parte, el coordinador de la organización transportista, Un Nuevo Horizonte, Rogelio Hernández Cruz, aseguró que trabajadores del volante que cubren rutas Chilpancingo-Eduardo Neri, Chilpancingo-Mezcala y Chilpancingo-Iguala, han sido objeto de asaltos en el tramo de la carretera nacional Zumpango al punto conocido como Cañada del Zopilote.

Este tramo carretero se convierte en el más peligroso, sobre todo en época de vacaciones, por lo que alertó a las autoridades reforzar los operativos para evitar el incremento de asaltos u homicidios.

Aseguró que en estos tramos, los robos de vehículos son constantes, aunque la mayoría no son denunciados por miedo, los pocos que se documentan en las fiscalías del estado, no se les da curso, en algunos casos porque la parte agraviada no ratifica sus querellas.

RUTA DE NARCOS

El tramo más inseguro de la Autopista del Sol es el que va de de Eduardo Neri a Mezcala, aseguró el presidente de la Unión de Concesionarios y Trabajadores del Volante del Transporte Público del estado, Esteban Rodríguez Flores.

El líder transportista aseguró que en este tramo existe un alto índice de hechos de violencia por tratarse de una zona que comunica con la sierra de Guerrero, en donde operan bandas del crimen organizado dedicadas al trasiego de droga.

A unos días de que inicie el periodo de vacaciones de Navidad y Año Nuevo, Rodríguez Flores alertó que a pesar de la presencia de agentes de caminos de la Policía Federal, la inseguridad es preocupante en esta carretera de cuota.

También acusó que en el tramo de Pueblo Nuevo a Mohoneras operan delincuentes, principalmente por la noche, quienes aprovechan que no hay operativos de seguridad para cometer asaltos de manera impune.