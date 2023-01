Lenin Pérez y Armando Guadiana arrancan precampañas en La Laguna y Saltillo

El precandidato de la alianza UDC-Partido Verde a la Gubernatura de Coahuila, Lenin Pérez Rivera, así como el de Morena, Armando Guadiana Tijerina, arrancaron sus mítines en La Laguna y Saltillo este lunes 16 de enero ante su respectiva militancia para buscar la candidatura a la gubernatura del estado de Coahuila.

Pérez Rivera dijo que actualmente Coahuila se encuentra en el olvido, esto al constatar los niveles de pobreza que se viven en los municipios de Sierra Mojada y San Pedro, ante lo cual comentó que es el momento de luchar por una autentica participación ciudadana.

Te puede interesar: Partido Verde y PT dejan solo a Morena en Coahuila

"En el Coahuila de hoy no es posible que no existan médicos o ambulancias en municipios como Sierra Mojada, y que esa realidad no es única de una población sino de muchas, pues hay un Coahuila desequilibrado, cierto con municipios en franco desarrollo, pero con otros en el atraso histórico que genera marginación y pobreza", destacó.

El precandidato de la alianza UDC-Partido Verde a la Gubernatura de Coahuila, Lenin Pérez Rivera. / Foto: Roberto Rodríguez Hernández | El Sol de La Laguna

Por otra parte, Guadiana Tijerina recorrió el mercado popular de la colonia Bellavista en Saltillo, famosa por ser la fuente de ingresos de numerosas familias.

En su jornada de precampaña, fue recibido por cientos de saltillenses a quienes les presentó parte de su proyecto político, acompañado de militantes y simpatizantes.

El precandidato del Movimiento de Regeneración Nacional saludó con empatía y cercanía a las mujeres y hombres que ahí laboral, y escuchó de primera mano las problemáticas de la ciudadanía, comprometiéndose a que la población vivirá en un entorno de bienestar, paz y tranquilidad.

Fue recibido por cientos de saltillenses a quienes les presentó parte de su proyecto político. / cortesía

Además de los políticos mencionados, también competirá Manolo Jiménez Salinas como parte de la coalición Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), quien no realizó actividades este lunes, al igual que Ricardo Mejía Berdeja por el Partido del Trabajo (PT), aunque no puede realizar precampaña ya que es precandidato único, mientras que Movimiento Ciudadano sigue sin definir quién los abanderará para los comicios que se desarrollarán el próximo 4 de junio.

Nota publicada originalmente en El Sol de La Laguna