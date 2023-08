Los Altos, Jalisco, acumula más de mil personas desaparecidas desde 2018

GUADALAJARA. La carretera a los Altos se convirtió desde 2018 en la ruta de los desaparecidos. Hay más de mil casos de personas sin localizar en los 15 municipios de la región, las víctimas son desde estudiantes y comerciantes hasta deportistas y turistas, que salieron hacia esa zona y ya no regresaron.

Colectivos de búsqueda aseguran que la cifra podría ser de dos mil, ya que las familias denuncian fuera de la zona e incluso en otros estados, como el caso de cuatro mujeres desaparecidas en Encarnación de Díaz La Chona, y además aseguran tener información de que existen dos campamentos donde la delincuencia organizada recluta de manera forzosa a jóvenes.

Lagos de Moreno acumula poco más de una cuarta parte del total de desapariciones en la región de los altos.

Solo en Lagos de Moreno se ha reportado uno de cada Cuatro Casos | Francisco Rodríguez /El Occidental

A los viajeros se recomienda no pasar de noche, siempre de día, tener cuidado cuando crucen por Acatic o por La Chona o si van a San Juan de los Lagos o a Lagos de Moreno, no pares hasta llegar y en caso de que los alcance la noche, mejor quedarse a dormir ahí.

Personal del Ejército y de la Guardia Nacional va y viene por esa carretera, pero a decir de los habitantes de la región también por las noches se desplazan convoys de camionetas tripuladas por decenas de sujetos integrantes de la delincuencia organizada. “De este lado, quienes vivimos acá sabemos que es territorio del Cártel de Jalisco”.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en lo que va del gobierno de Enrique Alfaro, en la región de Los Altos de Jalisco se tiene reportados mil ocho personas desaparecidas, de las cuales 269 se han registrado en Lagos de Moreno, es decir 26.6 por ciento.

Rocío Jiménez, del colectivo +1 Igual a Todos, que busca a personas desaparecidas en la región de los Altos, señaló que la cifra de mil ocho que tiene el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, se queda corta, pues calculan hay por lo menos dos mil personas desaparecidas, aunque no en todos los casos los familiares no denuncian por miedo a represalias o lo han hecho en la capital de Jalisco o en Guanajuato.

“Sí, pues existen muchísimas más personas que no denuncian por miedo. De igual manera, hay muchas personas que están en el colectivo y no tienen denuncia, pero igual ellos están integrados y por miedo y por amenazas no ponen denuncias. Pues sí, son bastantes. Yo creo que a lo mejor serían casi unas dos mil personas”.

Agregó que el apoyo que reciben por parte de las autoridades es muy poco para la búsqueda de personas, además de que las investigaciones no avanzan debido a que hay muy poco personal para atender todos los casos.