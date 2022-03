Michoacán y Jalisco se convierten en zona de guerra

MORELIA. Ayer fue localizado el cuerpo de René Cervantes Gaytán, asesor del presidente municipal de Aguililla, César Arturo Valencia Caballero, asesinado a balazos el jueves. Michoacán, sobre todo la región de Tierra Caliente, es escenario de una disputa entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cárteles Unidos.

Cervantes Gaytán estaba desaparecido desde el jueves, luego del asesinato del alcalde, y su cuerpo fue localizado en el predio Las Parcelas de Castillo, en Aguililla.

El asesor del presidente municipal había advertido que los jóvenes de la región no regresaban al lugar luego de terminar sus carreras por cuestiones de inseguridad. “Los contadores, ingenieros, médicos, no regresan a Aguililla por la falta de fuentes de empleo”, denunció en octubre de 2021.

Con esto suman dos funcionarios municipales asesinados en menos de 24 horas, a pesar del despliegue de policías estatales, militares y Guardia Nacional.

LA GUERRA

Aguililla es el lugar de nacimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del CJNG, que eligió el municipio michoacano como bastión, por lo que organizaciones criminales locales agrupadas en Cárteles Unidos se asociaron para hacerle frente.

Fue a inicios de 2021, cuando se recrudeció la violencia en la zona con enfrentamientos constantes entre los cárteles, bloqueos carreteros y quema de vehículos en los caminos de rumbo a Aguililla y Tierra Caliente en general.

El CJNG comenzó a hostigar a grupos rivales y a las fuerzas de seguridad del Estado a través del uso de drones con explosivos, camiones con blindaje artesanal y colocando minas antipersonales.

La situación de violencia se recrudeció de tal forma, que en abril de 2021 el representante del Vaticano en México, Franco Coppola, visitó el municipio en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, para conocer de primera mano los estragos generados por la guerra de cárteles y dar acompañamiento espiritual a las víctimas.

“En Italia sabemos donde se implanta y donde florece la mafia: donde el Estado no está, y donde el Estado no está, donde el poder público, el interés público no está, hay siempre intereses particulares que buscan apoderarse e imponerse”, dijo el nuncio apostólico durante su visita.

Sin embargo, la situación empeoró tras la visita del sacerdote. El Sol de Morelia publicó que entre junio y julio varias comunidades de Aguililla se quedaron sin alimentos, energía eléctrica y gasolina, debido a que era imposible transitar por carretera.

La desesperación de los habitantes de Aguililla por la falta de agua y comida los llevó a bloquear el suministro de alimentos a los elementos del Ejército acuartelados en la zona, el cual les llegaba vía helicóptero, según narró el sacerdote de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, a finales de junio.

“Ahora sí van a sentir lo que es ser una isla; para que sientan lo que siente el pueblo de Aguililla, aislado y sin acceso a la comida y a lo principal”, fue el reclamo de los pobladores que hizo público el presbítero.

Para octubre terminó el periodo como gobernador de Silvano Aureoles Conejo, quien pasó los últimos meses de su mandato fuera del estado mientras los grupos criminales continuaban en guerra abierta, y fue sucedido por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

A unos días de iniciado su mandato, Ramírez Bedolla recibió al presidente Andrés Manuel López Obrador y a todo su gabinete para el anuncio del Plan de Apoyo a Michoacán, enfocado en regresar la seguridad al estado y en el que, de acuerdo al secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, participarían cuatro mil 402 elementos del Ejército, cuatro mil 990 de la Guardia Nacional y siete mil 500 de la Policía Estatal.

Sin embargo, Michoacán cerró 2021 como el tercer estado más violento del país al sumar 2 mil 732 homicidios dolosos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

La economía de la región también se ha visto afectada. El pasado 13 de febrero, autoridades de EU suspendieron una semana la entrada de aguacate mexicano a ese país por la inseguridad.

Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló ayer que 22 por ciento de los homicidios ocurridos el jueves fueron en Michoacán, pero pese a eso, criticó que se quiera crear una imagen violenta de nuestro país.

Matan a policías en Jocotepec

Entre la noche del jueves y madrugada de ayer se registraron ataques y enfrentamientos en Tamazula de Gordiano, La Manzanilla y Jocotepec, Jalisco, municipios limítrofes con Michoacán.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro atribuyó la violencia en estas demarcaciones a la situación de inseguridad que se vive en Michoacán.

En Jocotepec, dos policías fueron asesinados cerca de las 19:30 horas del jueves mientras atendían un choque en la carretera libre a Morelia, a la altura de la brecha denominada Zapotitlán Hidalgo.

Los atacantes viajaban en convoy cuando dispararon en contra de los oficiales. Un policía, que no alcanzó a desenfundar el arma, murió de manera instantánea, mientras que el otro intentó repeler el ataque, pero fue superado en número y armamento y también murió.

Dos paramédicos de Protección Civil y Bomberos de Jocotepec, un hombre y una mujer, resultaron heridos, el primero se reporta grave.

Tras el ataque, autoridades de los tres niveles de gobierno iniciaron un operativo para localizar a los responsables, quienes cerca de las 22:00 horas, robaron dos camiones, los atravesaron en la carretera Mazamitla-Tamazula y les prendieron fuego.

Otro bloqueo se registró en el municipio de La Manzanilla de la Paz, también colindante con Michoacán, en donde fue incendiado un vehículo, en el cual presumiblemente había armas y cartuchos útiles que se accionaron al hacer contacto con el fuego.

Eduardo Gutiérrez, presidente municipal de Tamazula de Gordiano, anunció vía redes sociales la suspensión de clases y toda actividad gubernamental.

Sin embargo, el gobernador Enrique Alfaro revirtió este decreto y señaló que ningún alcalde tiene la facultad para suspender clases o actividades.

Alfaro Ramírez envió un mensaje de calma y tranquilidad a la población en el que aseguró que “no ha habido una afectación directa contra la población civil, no hay un riesgo que implique suspender clases”.

Mientras, a 347 kilómetros de ahí, en Betulia, municipio de Lagos de Moreno, elementos del Ejército Mexicano se enfrentaron con civiles armados. El saldo fue de un militar herido y dos detenidos, uno de ellos de origen colombiano, además les aseguraron equipo táctico.

Actualmente, Jalisco enfrenta crecientes problemas de inseguridad derivados de las disputas de grupos criminales en tres de sus estados vecinos: Colima, Michoacán y Zacatecas.

En Colima la violencia se recrudeció en enero de este año cuando Los Mezcales, antiguos miembros del CJNG, se unieron al Cártel de Sinaloa para declarar la guerra a sus exiliados, según lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad del estado. Con información de Ebeth Ibal | El Occidental