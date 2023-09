Migrantes desalojados de patios de Ferromex en Chihuahua vuelven para intentar cruzar a EU

Luego de que en la madrugada y parte de la mañana fueran desalojados de los patios de Ferromex, un grupo aproximado de 50 migrantes decidió regresar al lugar para partir de la ciudad de Chihuahua y llegar a la frontera en Ciudad Juárez, donde intentarán cruzar a los Estados Unidos.

“Están las puertas abiertas, entonces por eso vinimos, solo estamos de paso, déjenos pasar. Cuando llegamos nos meten a unos cuartitos que dice FGR y nos quitan de 500 pesos a cada uno, apenas tenemos para comer y no para regalar, un taxi nos cobra 800, el Uber igual, lo seguro es el tren”, dijo el grupo de migrantes originarios de Venezuela, que se encuentran inconformes por no poder salir de la capital del estado.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Actualmente en los patios de Ferromex existe un grupo cercano a los 200 personas, que se encuentran dispersos a esperas de que arribe un tren para poderse retirar del lugar, pues temen a que no puedan salir de la ciudad y no puedan cumplir con su objetivo de llegar a los Estados Unidos.

Sin embargo el grupo de 50 migrantes que tuvo acercamiento con esta casa editora compartió que no son un saco de dinero, y que al contrario, tuvieron que vender todas sus pertenencias en su país de origen para poder iniciar una nueva vida y con mayores oportunidades a las que actualmente no tienen acceso.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en el grito de independencia, vivan nuestros hermanos migrantes. Si es la máxima autoridad en el país y nos esta apoyando, por qué no nos pueden apoyar las demás autoridades; él dijo y dio una orden que podemos avanzar en tren o caminando”, mencionó uno de los migrantes que se encuentra a espera de los ferrocarriles.

Compartieron que durante la mañana arribaron decenas de elementos de seguridad al lugar, acompañados de personal del Instituto Nacional de Migración, “llegaron como 400 policías, como si fuéramos ladrones, nos dijo, bájense de los vagones, vamos a ver si podemos habilitar un vagón para que se vayan cerraditos, no hicieron nada de eso y no nos dejan retirarnos, no entiendo” comentó otra de las inconformes.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

“Queremos que hablen con las autoridades y nos dejen avanzar, que es lo que queremos, no venimos a robar o hacer daño, llegamos el sábado, ha venido migración, hablaron con nosotros y les dijimos que no nos queremos quedar, queremos avanzar, y que es lo que nos dijeron, que nos fuéramos, es un peligro porque los cárteles nos pueden secuestrar, le dijimos al de migración que nos pusiera un camión y no nos dejan subir” compartió.

Publicado originalmente en El Heraldo de Chihuahua