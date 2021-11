Migrantes se amotinan en oficinas del INM en Tapachula

Cientos de migrantes haitianos y de otras nacionalidades se amotinaron en las oficinas de Regulación Migratoria de la Subdelegación Federal Zona Sur de la ciudad de Tapachula, el reclamo de los extranjeros es porque la noche del miércoles y jueves personal del Instituto Nacional de Migración (INM), habría trasladado a bordo de camiones a grupos de migrantes con destino a otros estados de la república mexicana,

Los extranjeros se aglutinaron en las instalaciones con la esperanza de que sean tomados en cuenta para el traslado a otros Estados de la república para continuar con el proceso de regularización, sin embargo la magna concentración generó una revuelta en la que incluso hubo golpes entre los mismos extranjeros y con los elementos de la Guardia Nacional que mantienen un filtro de seguridad con vallas, en estas acciones algunas mujeres y niñas extranjeras resultaron con golpes y afirman que las autoridades no les dieron la atención.

Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes en el filtro que se ubica en el mismo lugar de las instalaciones de la secretaria de Seguridad Pública Municipal al sur de la ciudad.

Cientos de extranjeros se encuentran con sus maletas en el lugar, por lo que el reclamo de la mayoría es porqué a algunos si los han atendido para salir de esta región a otros Estados, presuntamente por la noche mujeres, niños y familias completas habrían sido trasladadas.

En el lugar uno de los haitianos que se identificó como Alexandre Masendi, expuso que la concentración de migrantes en ese lugar se da luego que tuvieron conocimiento del traslado de familias, vienen con sus maletas, refirió que desde ayer por la tarde están esperando ser atendidos, porque unos 7 camiones partieron al centro de México para que los extranjeros continúen con el proceso porque en Tapachula ese servicio está colapsado.

En el caso de la persona entrevistada dijo que él tenía una cita que debió ocurrir hace un mes y medio, pero se la reagendaron hasta febrero del próximo año y en este lugar no dan información lo que ha generado inconformidad e incluso hay problemas entre los mismos grupos, muchos son de Haití pero hay de nacionalidades centroamericanas y sudamericanas.

Puntualizó que hay desesperación porque Tapachula se ha convertido en un lugar en el que no hay condiciones, no hay casas de renta y las pocas son muy caras, no hay empleo, pero sobre todo porque aún no hay fechas para la atención por ello hoy buscan que el ofrecimiento que ha hecho el INM a los extranjeros de las caravanas también los alcance a ellos.

Refieren que no se fueron en las caravanas de migrantes que partieron en fechas pasadas porque quieren hacer las cosas en forma regular, reconocen que si bien nadie los llamó ellos tienen un derecho de buscar mejores condiciones de vida, lo único que piden es un documento para avanzar en su camino, la Acnur que en algún momento les dio apoyo hoy ya no se los proporciona y los servicios se les niegan porque no tienen documentos que debió expedir migración.