Minimizar la inseguridad en Chiapas está cobrando factura al estado: Espinoza Morales

Chiapas ya no es el estado tranquilo en el que antes teníamos a la gente que podía sentarse fuera de la puerta de su casa y tomar su café. Así lo señaló la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) por el estado, Olga Luz Espinoza Morales, quien refirió que la violencia y la inseguridad se apoderado durante este sexenio de la entidad.

En entrevista con El Sol de México, lamentó que la estrategia de no pasa nada está cobrando factura y se refirió a la estrategia de seguridad de que no pasa nada porque parece que las autoridades viven en otro estado, no anda en las calles o no hablan con las personas ni con la ciudadanía. “Realmente la seguridad en Chiapas en un asunto del pasado, ahora aquí reina la inseguridad”.

“Ya ni hablar del tema de las personas desaparecidas que no son denunciadas, porque al tener una frontera muy amplia, hay mucha migración, pero de esa migración como no hay datos de quien entra, cuando entra y cuando sale, pues las personas quedan en el simple hecho de desaparecidas, no saben si están en Chiapas, en México o desaparecidas, y aunque muchas de ella ya no van aparecer”, manifestó la legisladora federal.

Desde la Cámara de diputados, Espinoza Morales ha demandado mayores recursos para su entidad y ha querido hacer conciencia del problema al Congreso, pero indicó que hay mucha cerrazón del partido mayoritario (Morena, PT y PVEM), quienes no atienden estas demandas.

“El problema está, tu sabes cómo opera la Cámara de Diputados. Me toco ser diputada federal en la 61 Legislatura, era otra forma de hacer política, hay un poco más de crítica, se podía hablar con los diputados del PRI en ese momento. Ahora es imposible, es muy complicado, están tan cerrados como cuando pelean el presupuesto”.

En el Congreso federal estamos volviendo a solicitar los recursos para seguridad pública, pidiendo que la Guardia Nacional haga lo que supuestamente tendría que hacer que es una función de seguridad pública, que en Chiapas no pasa porque solo está en el combate a la migración y sólo están como muro de contención en la frontera.

Además, indicó la legisladora, no existe un política o estrategia de seguridad. “Lamentablemente como debes saber, no ha prosperado en gran cosa porque no tenemos una mayoría suficiente como para que esto prospere”.

Sobre la inseguridad de Chiapas la legisladora del PRD mencionó que no es un tema de ayer o hace dos días, “no voy a quitar culpas, pero desde que inició el sexenio (de Morena) se ha recrudecido la inseguridad a raíz de que entra este nuevo sexenio, porque en 2019 empezaron en Tuxtla Gutiérrez comenzó a suceder algo que no se conocían, que eran las ejecuciones.

“En 2021 hubo otro hecho tras la desaparición de los 21 de Pantheló aún no hay responsables y no se sabe si están con vida, no hay respuestas o si están muertos”.

Explicó que la violencia ya no solamente era en algunos lugares aislados, que significaban focos rojos en Chiapas. Ahora han surgido otros, como es Pantelhó, Chimalapa, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, entre muchos otros, que no teníamos estos hechos violentos.

Indicó que, para que prospere en cualquier política de seguridad si no hay recurso, simplemente va a quedar en un discurso.

Recordó que un policía de Seguridad Pública gana entre los 9 y 14 mil pesos, exageradamente, y es el policía la única profesión que va a arriesgar su vida por 14 mil pesos máximo, sin las prestaciones suficientes, - y que digan que mi hijo va a quedar con beca, sería bueno -, pero no hay ese tipo de prestaciones.

Luz Espinoza mencionó que tras la desaparición del Fortaseg, a los policías solo les han dado dos uniformes al año de mala calidad. Es más, desde el Secretariado de Seguridad Pública del estado ha solicitado a los diputados federales que regrese el Fortaseg.

“Yo busque a la secretaria de Seguridad Pública, tengo oficios firmados, hasta el día de hoy no me ha otorgado ni una cita con el Secretario Ejecutivo, porque les molesta los comentarios y la crítica y no nos podemos callar”.

La diputada lamentó que este presupuesto para el estado de Chiapas se enfocó para los programas prioritarios, becas Benito Juárez, Adultos Mayores, Tren Maya y se quedó en el olvido, lo que urge en el estado, que son el tema de carreteras y caminos rurales, el tema del Fortaseg, el Fondem, porque sufrimos de inhumaciones, y los desastres naturales, pero yo no vi a ningún diputado, excepto a Yeimi Yazmín Aguilar que es del PRI, peleando el presupuesto para Chiapas.

Cabe mencionar que se buscó a diputados y senadores chiapanecos de otros partidos, pero debido a sus agendas fue imposible obtener su opinión sobre la situación que se vive en Chiapas.