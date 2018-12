Muere niño tras volcar en pista de Go Kart en Puebla

CIUDAD SERDÁN, Pue.- Un pequeño de 11 años que sufrió un accidente en el parque de atracciones Volcanic Park en Ciudad Serdán, falleció en el hospital donde permaneció un día en terapia intensiva. El menor, identificado como “Maxi”, falleció víctima de traumatismo craneoencefálico.



Los familiares del niño exigen a las autoridades se investigue el caso, ya que, acusaron el menor utilizaba un Go Kart en una pista improvisada, donde de forma accidental volcó, se golpeó la cabeza y terminó en una pendiente, a unos cinco metros de profundidad.

Sociedad [VIDEO] Explotan negocios de pirotecnia en San Juan Chamula, Chiapas

Agregaron que los Go Karts no cuentan con las medidas de seguridad correctas, entre ellas el casco de protección adecuado, pues aunque llevaba puesto uno, éste no le sirvió al momento del accidente.

Los hechos se registraron la tarde del pasado domingo, cuando la familia acudió al centro de diversiones ubicado en San Juan Argos Ojo de Agua, perteneciente a este municipio, para pasar un rato de diversión; sin embargo, el día de asueto se convirtió en tragedia.

Luego de sufrir el accidente, el infante fue trasladado por sus familiares a un nosocomio de la ciudad de Puebla en busca de atención médica, debido a que el parque no contaba con servicios de emergencia. El menor fue diagnosticado con traumatismo craneoencefálico severo. Horas después de permanecer bajo observación médica, “Maxi” falleció.

De acuerdo con lo referido por visitantes del parque de diversiones, Volcanic Park no cuenta medidas de seguridad; incluso trascendió, de manera extraoficial, que el parque carece de los requisitos que establece Protección Civil.