No me verán de rodillas: Javier Corral

CHIHUAHUA, Chih.- El gobernador del estado, Javier Corral Jurado, declaró que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está desatado contra el estado de Chihuahua por el “pleito” legal sobre la aprehensión del exsecretario nacional del PRI, Alejandro Gutiérrez, quien actualmente se encuentra recluido en el Cereso de Aquiles Serdán.



“¡Fuera máscaras! están las cosas muy claras, estamos enfrentando abiertamente al gobierno de la República, ya están desatados contra mí, me lanzaron toda la furia, nos están haciendo todo tipo de groserías, no me detendré y nos defenderemos, les voy a contestar todo lo que nos pongan, yo no voy a parar, no me van a intimidar ni amedrentar y lo deben tener muy claro Navarrete Prida y Enrique Peña Nieto”, dijo el gobernador del estado, en una entrevista a nivel nacional.

De igual forma, aprovechó el momento para retar al secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, de que hable con la verdad, pues sentenció que romperá el acuerdo de discrecionalidad que habían pactado y daría a conocer cómo sucedieron los hechos ya que cuenta con todos los archivos y materiales oficiales sobre el caso.

“Ahora la Segob toma una posición distinta y encabeza un mensaje mentiroso, si alguien ha incumplido o simulado es el propio secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, porque se muestra desconocedor de lo que pasa y dice que va actuar con rapidez y luego no pasa nada, firmamos un documento el sábado 3 de febrero el primer acuerdo dice que la PGR llevará a cabo la detención inmediata con fines de extradición de César Duarte Jáquez, pero hasta el momento no existe ninguna solicitud en los Estados Unidos”, recordó.



Dijo que el Gobierno de Enrique Peña Nieto ha “chicaneado” el proceso de extradición de César Duarte porque tiene retenidos los casos más importantes, están deteniendo las órdenes de aprehensión de los asuntos más relevantes en contra de César Duarte, esperando que cada uno de éstos sea atraído por el Poder Judicial de la Federación para tenerlos bajo su control.

Explicó que el presidente de la República tiene interés de que Alejandro Gutiérrez pase a un penal federal, ya que tienen miedo de que Alejandro Gutiérrez se doble, que hable ya que consideró que la cárcel debilita cualquier lealtad, por ser muy traumático para cualquier persona y pueda terminar con las lealtades, por eso lo quieren a como dé lugar.

“Tenemos pruebas irrefutables de lo que estoy diciendo, de una colaboración de agentes de la Policía Federal con la Fiscalía General del Estado y cuando se enteró el presidente de la República, y las altas esferas, quisieron quitarnos al detenido, aquí la dejo para que conteste Navarrete Prida, lo estoy convocando públicamente si quiere abundar en el asunto”, indicó Javier Corral.

El gobernador Javier Corral retó al secretario de Gobernación a que responda si quiere que cuente cómo ocurrieron los hechos de la detención, “advirtiendo que voy a relevarme de la obligación de discreción que en las distintas negociaciones yo he tenido el deber de guardar, como ha sacado un mensaje mentiroso me está relevando de la discreción de estos hechos que tenemos documentados a ver si sacan otro boletín mentiroso”.