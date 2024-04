Olimpia Coral es perseguida, agredida y amenazada por un grupo de hombres en carretera de Huehuetla

La activista Olimpia Coral Melo fue perseguida, agredida y amenazada por un grupo de hombres luego de ofrecer una conferencia en el municipio de Huehuetla. Estos sujetos se molestaron luego de que le pidieron a uno de ellos, que no mostrara su órgano sexual masculino para hacer del baño en la vía pública.

Uno de estos hombres, ya fue detenido por las autoridades, sin embargo, los elementos le indicaron a la impulsora de la Ley Olimpia que tendrá que interponer su denuncia hasta el municipio de Zacatlán. Es decir, casi dos horas y media de distancia de donde ocurrió el hecho.

Fue la noche de este 10 de abril, cuando Olimpia comenzó a hacer una transmisión en vivo. Durante el video, explicó que entró a una tienda en donde un grupo de hombres la acosaron a ella y a sus acompañantes. Posteriormente, uno de los masculinos sacó su órgano sexual para hacer del baño.

Como estaba expuesto, Olimpia y las personas que estaban a su lado, le pidieron que no se exhibiera y esto fue el detonante para que los hombres las insultaran, las trataran de bajar de su camioneta y tres coches las siguieron por un buen tramo de la carretera.

Olimpia y sus conocidas siguieron manejando hasta que vieron una “caseta de seguridad” y fue ahí cuando hicieron la transmisión en vivo por Facebook. En la grabación indicó que ya habían hablado a emergencias para recibir ayuda, pero no habían llegado los elementos policiacos.

Hasta el momento nos encontramos resguardadas y a salvo en la Casa Comunitaria de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Mañana daremos las declaraciones pertinentes.

Gracias a todas las personas que nos acompañaron a distancia y nos ayudaron a evidenciar todo. — Olimpia (@OlimpiaCMujer) April 11, 2024

Fue en este momento cuando uno de los hombres se acercó a hablar con ellas y les ofreció una disculpa por la actitud de su amigos. Incluso argumentó que sus acciones se debieron a que estaban borrachos y que los perdonara.

El hombre les dijo que siguieran su camino, que ya no las iban a seguir y que no era necesario que esperaran a las autoridades, pero Olimpia le respondió que tenían miedo y que no se moverían hasta que llegara alguien para resguardarlas.

“Me emboscaron todos. Intentaron abrir mi camioneta, yo jalé la puerta e inmediatamente puse seguro, golpearon los vidrios, golpearon toda mi camioneta, me aventaron una botella de cerveza que estaban tomando, intentaron entrar por el quemacocos”, relató.

Casi una hora y media después, los policías llegaron y detuvieron a un hombre, sin embargo, Olimpia tendrá que movilizarse hasta Zacatlán para hacer la denuncia correspondiente.





Ante este contexto, pidió a todos los candidatos a un cargo de elección popular que pongan puntual atención a la seguridad de los municipios mas alejados y también que revisen el sistema de justicia, ya que, para ella, es inconcebible que tengan que movilizarse hasta otro municipio para hacer una denuncia.





