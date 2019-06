Ordenan al gobierno de El Bronco abrir información sobre compra de un dron

Nuevo León.- La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información (COTAI) ordenó a la Secretaría de Administración del Estado publicar información respecto a la compra del dron de 57 millones de pesos que supuestamente realiza tareas de seguridad y que adquirió el Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.

En sesión ordinaria, el comisionado Francisco Guajardo, ponente del asunto, expuso que la dependencia deberá publicar en su sitio de internet datos respecto a las partidas que se hayan hecho o que se harán para el pago de la aeronave. La dependencia estatal tendrá cinco días para subir la información.

La resolución se da tras de una denuncia de información presentada por diputados del Partido Acción Nacional, luego de que el Estado reservó por cinco años información respecto a la adquisición de la aeronave no tripulada.

En la denuncia también se señaló a la Contraloría y a la Secretaría de Seguridad Pública, pero se aclaró que la responsable de detallas sobre la compra es la Secretaría de Administración.

Con el argumento de que se pone en riesgo la seguridad pública y también a las personas participantes en la operación, el Gobierno de Jaime Rodríguez reservó por cinco años el contenido del contrato para la adquisición de un dron adquirido en 57 millones de pesos.

En el contrato de compra, de 10 páginas, disponible en versión pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, se tachó prácticamente toda la información relevante.

Sólo es posible saber que la contraprestación pactada fue de 29.7 millones de pesos, incluyendo el IVA, aunque según la autoridad estatal falta equipamiento de inteligencia, cuyo costo rondará otros 27 millones de pesos.

El secretario de Seguridad Pública en la entidad, Aldo Fasci, señaló que cuando se adquiera el equipamiento adicional tampoco informarán en qué consiste.

"Son equipos que no se pueden anunciar, es un avión de inteligencia, no de videovigilancia, no se pueden decir sus características, hay restricciones"

También defendió que la compra del dron se haya realizado de forma directa, sin licitación pública ni concurso por invitación. "Es equipo de inteligencia, no tiene por qué haber concurso", dijo.