Permanece sin titular aduana de San Luis Río Colorado

Sin un titular se encuentra la administración de la Aduana comercial y turística de San Luis Río Colorado puesto que desde hace unos días Alejandro Aguirre se encuentra separado de su cargo como principal responsable de este importante cargo federal.

Aunque las razones de la separación del gobierno del mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador no son claras y el mismo ente se mantiene hermético al tema, es un hecho que éste no dejó una relación sana con la que fue su área laboral desde hace un tiempo.

Lo anterior se ha podido constar en información que éste mismo ha compartido en redes sociales, ya que desde su despido o renuncia voluntaria ha inundado las redes sociales con declaraciones alusivas a su transe de separación del cargo.

El hoy ex administrador de la Aduana, quien en repetidas ocasiones fue buscado sin éxito por el staff de TRIBUNA DE SAN LUIS para conocer su versión de los hechos, ha declarado en contra de otros funcionarios de gobierno, incluso de la línea del líder de MORENA, acusándolos de corruptos

A mí, que se me demuestren las acusaciones, yo no cometo errores con el pueblo

Alejandro Aguirre

Es acusado, pero lo niega



En medios de comunicación nacionales y en redes sociales es acusado de haber solapado una serie de corrupción al interior del recinto aduanal, en el que, al parecer habrían hecho cobros irregulares a usuarios que viajan de Estados Unidos a México por la entrada de turistas.

“En primer lugar, a mi demuéstrenme si agarré un solo peso […] yo no cometo errores con el pueblo (al referirse a los cobros irregulares), y si alguien comprueba que no es cierto lo que yo estoy diciendo, que me metan a la cárcel”, expresó en una transmisión en vivo desde sus redes sociales personales y agregó que, pese a su postura, es fiel seguidor de López Obrador.