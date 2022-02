Presentan campaña para mantener la memoria de mujeres asesinadas

Como una manera de mantener en la memoria a mujeres que les arrebataron la vida o están desaparecidas y en el marco del Día internacional de las Mujeres se lanzo la campaña “Norteñas por la verdad y la justicia”, con la cual además le recuerdan a las autoridades que aún en el siglo XXI a cientos de mujeres les han sido violentados sus derechos fundamentales, entre ellos y el más importante: el derecho a la vida.

María Eugenia Arraiga Salomón Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de Saltillo, Coahuila explicó que Chihuahua, Nuevo León y Coahuila se une para hacer presentes a decenas de mujeres que han sido asesinadas y/o desaparecidas; “Queremos compartir sus historias, para decir sus nombres, denunciar que el Estado Mexicano tiene una gran deuda porque no ha sido capaz de acercar la Verdad y la Justicia a cada una de ellas”.

Resaltó que no son una simple estadística, son mujeres con una historia , nombre y rostro.

Ruth Fierro Pineda del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres, señaló que es la primera vez que las organizaciones del norte se articula para hacer visible la problemática de las violencias contra las mujeres.

La campaña Norteñas por la Verdad y la Justicia tiene como objetivo visibilizar la historia de las mujeres asesinadas y/o desaparecidas, homenajear la memoria, y exigir verdad y justicia para cada una de ellas y sus familias.

La campaña que se realizará a través de redes sociales tiene como etiqueta #EnElNorteLasNombramos, constará a capsulas, publicaciones y videos donde se hablará de las mujeres.

La campaña arranca este martes en Chihuahua, el miércoles en Nuevo León y el jueves en Coahuila. Durante todo el mes de marzo se estarán compartiendo diversas historias.

Foto: Cortesía | CADHAC

Pidió a las ciudadanía replicar el material a fin de que la exigencia sea mayúscula.

En su intervención, Leonor Flores Aguilera, CADHAC y Colectivo Amores señaló que el problema de desaparición en México es muy grave, una de las modalidades es la trata de personas. Luego de que desaparecen a una mujer sus cuerpos son arrojados en bolsas de basura como si no valieran nada.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) en México 24 mil 352 mujeres se encuentran en estatus de personas desaparecidas y/o no localizadas, encontrándose mil 774 casos en el estado de Nuevo León, 849 en Coahuila y 474 en el estado de Chihuahua. Sabemos que el miedo y la desconfianza en las autoridades tiene un efecto grave sobre la cantidad de denuncias realizadas, por lo que se estima que estas cifras podrían ascender a un número mucho mayor.

Destacó que viven la indiferencia de la sociedad y peor aun de la Federación que no ha reconocido el problema de violencia sistemática que viven las mujeres.

En México fueron asesinadas 3,642 de enero a noviembre del 2021, es decir, un promedio de 10 mujeres por día, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de ese total 922 fueron víctimas de feminicidio. Entre los primeros estados con estos datos se encuentra Nuevo León en el quinto lugar con 57 feminicidios, Chihuahua en el séptimo con 44 feminicidios de los cuales 27 se realizaron en Ciudad Juárez (16) y Chihuahua capital (11) como dos de los municipios con mayor número de feminicidios a nivel nacional. Coahuila se encuentra en el número 17 a nivel nacional con 20 feminicidios, un número no menor. Además, estos datos no contemplan los casos que por omisiones no han sido clasificados como feminicidios, sino como homicidios dolosos.

Cecilia Guadalupe Espinosa Martínez, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México que está conformada por 309 defensoras en 26 estados de la república, dijo que durante el 2021 se registraron mil 125 agresiones cometidas en contra de 406 defensoras, 30 organizaciones, y 10 colectivas, de las agredidas 177 son periodistas que están defendiendo la verdad y la libertad de expresión. Han sido asesinadas 63 defensoras.

De la misma manera, Silvia Méndez directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, señaló que las historias compartidas en esta campaña a realizarse durante el mes de marzo son para recordar a las defensoras, mujeres desaparecidas y aquellas que han sido víctimas de feminicidio; para traerlas a la memoria, para decirle a la sociedad que ellas son mujeres que nunca debieron ser asesinadas y/o desaparecidas y nos ¡hacen falta! Hacen falta a sus familias, hacen falta a la sociedad, y no podemos normalizar la violencia que existe en nuestro país viendo cifras escalofriantes cada año.

Nota publicada originalmente en: El Heraldo de Chihuahua