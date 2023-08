"Que me lo traiga como esté, pero que me lo traiga", pide padre de joven desaparecido a AMLO

Desesperado por no saber el paradero de su hijo, el padre de Roberto Carlos Olmeda Cuéllar, uno de los cinco jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno, pidió a las autoridades y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que encuentren a su hijo y se lo regresen "como esté".

El señor Armando regresó este jueves al mirador de San Miguel, en donde fueron vistos por última vez a Roberto Carlos Olmeda Cuéllar, Diego Alberto Lara Santoyo, Uriel Galván González, Dante Cedillo Hernández y Jaime Adolfo Martínez Miranda.

Mirador de San Miguel en Lagos de Moreno, Jalisco. Foto: Francisco Rodríguez | El Occidental

Te puede interesar: Su sueño era terminar su carrera: Madre de Roberto Olmeda, joven desaparecido en Lagos de Moreno

Ese sitio era visitado al menos tres veces por semana por él y por su hijo Roberto Carlos al que le decía "Cochi" de cariño, porque en ese punto se ve todo el municipio y en la noche las estrellas pueden verse mejor. Para él es un lugar de libertad y ahora que no está Roberto ha acudido con más frecuencia por lo especial del punto.

El mirador de San Miguel no sólo fue el último lugar en donde Roberto Olmeda se reunió con sus amigos el día de su desaparición, sino también un punto de encuentro común con su padre. Foto: Francisco Rodriguez | El Sol de México

En entrevista con El Occidental, se dijo triste por no saber el paradero de su hijo. Desde el día que su hijo desapareció usa sus tenis porque cree que así seguirá sus huellas y lo encontrará.

El primer sábado que me levanté y no estaba, yo me puse sus tenis y me los pongo

Cuestionado sobre si es posible los restos podrían pertenecer a Roberto y sus amigos, señaló que sí podrían ser.

Esa pregunta no hay necesidad de responderla, es muy lógica, estamos buscando cuerpos y encontramos cuerpos, pudieran ser

Confirmó que habló con el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez, con el que tuvo una breve plática, comentó que solamente hay una petición para el mandatario estatal, así como para el resto de los niveles de gobierno.

Armando Olmeda, padre de Roberto Olmeda, pidió al presidente López Obrador y a las autoridades que le regresen a su hijo. Foto: Francisco Rodríguez | El Occidental

"Yo quiero a mi hijo, lo busco por amor, quiero que me lo traigan. El señor López está chambeando, quisiera pedirle que me lo traiga vivo, si no puede para que no nos entendamos mal, que me lo traiga como esté pero que me lo traiga. Lo necesitamos aquí", aseguró.

Sociedad Esto debe parar: colectivo Luz de Esperanza habla de la desaparición de jóvenes en Jalisco

Él mantiene la esperanza de encontrarlo, por lo que llevó al mirador una imagen del Sagrado Corazón para que sea el que lo acompañe. A unos metros, sobre las gradas, queda todavía la mancha de sangre que podría pertenecer a alguno de los jóvenes, ya que en ese punto fueron vistos por última vez.

La fotografía de Roberto Carlos Olmeda Cuellar se asoma de la imagen del Sagrado Corazón que llevó su padre al mirador de San Miguel en Lagos de Moreno. Foto: Francisco Rodríguez | El Occidental

Estábamos afuera de la casa, nos dice 'ahorita nos vemos, dejen voy a echar una vuelta', esa era su frase 'dejen echar una vuelta', caminaba tan chido que se veía", fue lo último que platicó con su hijo Roberto Carlos Olmeda, estudiante de la Universidad de Guadalajara.

Se dijo confiado en el trabajo de la Fiscalía Estatal, porque dice que los ve trabajando de un lado a otro para regresarlo a él y sus amigos con cada una de sus familias.

Los cinco jóvenes desaparecieron el pasado viernes de agosto en el municipio de Lagos de Moreno. Foto: Cortesía

Don Armando cree que es momento de unidad entre las familias laguenses. "Necesitamos urgentemente que todos los muchachos y todas las familias nos íbamos con amor".

Sociedad "No oigo", dice AMLO para evadir tema de los jóvenes desaparecidos en Jalisco

Afirmó que "hasta el último aliento", buscará a su hijo, de 20 años, quien desde hace dos años practicaba box junto con su amigo también desaparecido Uriel Galván González.

Armando Olmeda, padre Roberto Carlos Olmeda Cuéllar, uno de los cinco jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno. Foto: Francisco Rodríguez | El Occidental

Roberto Carlos, cursa el sexto semestre de la ingeniería industrial, en el Centro Universitario de los Lagos, de la UdeG. Este lunes pasado tenía que regresar al nuevo ciclo escolar, pero ya no pudo.

Las familias se encuentran recabando muestras dactilares que podrían servir al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para posible identificación, tras el hallazgo de cuatro osamentas calcinadas en un predio de la población Las Trojes.

Finca asegurada en Lagos de Moreno donde presuntamente estuvieron los cinco jóvenes desaparecidos y donde la FGE de Jalisco halló cuatro cuerpos calcinados. Foto: Francisco Rodríguez | El Occidental

Publicado originalmente en El Occidental