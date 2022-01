Royal Caribbean cancela arribo de dos cruceros a Cozumel por incremento de casos Covid-19

Debido al rebrote de casos de Covid-19, la empresa Royal Caribbean International (RCI) canceló las operaciones de cuatro cruceros, dos de los cuales tenían arribos programados en Cozumel.

Los barcos Jewel of the Seas y Symphony of the Seas, que tenía salidas mañana y pasado mañana, respectivamente, han sido congelados, con lo que Cozumel pierde cuatro llegadas en total (dos de cada uno).

Symphony of the Seas será reactivado el 29 de enero, en tanto que Jewel of the Seas lo hará el 20 de febrero.

Como medida de precaución, RCI también suspendió las operaciones El Visión of The Seas a partir del 7 de enero hasta el 7 de marzo de 2022, mientras que el Serenade of the Seas lo hará del 8 de enero al 5 de marzo

“Como resultado de las circunstancias relacionadas a Covid-19 alrededor del mundo, y tomando medidas de precaución, Royan Caribbean International pausó sus operaciones de acuerdo con un comunicado de la empresa, en el que enumeró los cuatro cruceros afectados.

En su página web, Royal Caribbean advierte que, a causa de la pandemia, los viajes ofertados pueden cambiar sin aviso previo.

Cozumel, como el resto de Quintana Roo, quedará en semáforo epidemiológico amarillo a partir de este próximo lunes, debido al incremento de contagios de este coronavirus.

La isla ha tenido 46% más casos esta semana según reporta la secretaría de salud, mientras el gobierno del estado ha dispuesto medidas restrictivas en la actividad turística con el regreso al semáforo amarillo.

