Samuel García condiciona seguridad de NL con remoción del titular de la fiscalía estatal

El gobernador de Nuevo León Samuel García condicionó el combate a la inseguridad y violencia que vive el estado, a la remoción de Pedró José Arce Jardón como fiscal general estatal, que dice, es del PRI.

Al proseguir con el enfrentamiento contra los diputados de oposición priistas y panistas, también prometió a los ciudadanos que si en la elección del 2024 se desplaza al PRI y al PAN convertirá a Nuevo León en un estado como Texas.

"Imagínense Nuevo León cuando saquemos a estos piratas de Nuevo León, nos convertimos en Texas, va a haber lana, obra pública, seguridad, va a haber más Teslas", planteó.

Al hablar sobre el estatus en que están los proyectos de su gobierno, aprovechó nuevamente para reabrir el frente de batalla y atacó a la oposición.

Sin embargo, pese a que la entidad está en medio de la violencia y los homicidios, atribuyó no arreglar el problema porque el fiscal es del PRI.

"Quieren que arregle la seguridad de Nuevo León, ¿cómo le hago?, si el fiscal que me pusieron del PRI no viene a las juntas, no me puede ver", acusó.

"¡Ah!, pero ahí están todos los días, la seguridad gobernador, quítenme a ese patán, quítenme a ese capo…", abundó.

Reiteró los adjetivos de malandros, piratas y corruptos contra los opositores y aseguró que con un Congreso, un Poder Judicial, un auditor, alcaldes y un fiscal que esté de su lado, todo será mejor.

"Imagínense cuando haya un Congreso ciudadano que ayude al gobernador, imagínense que haya un fiscal de la mejor Universidad ayudando al gobernador, imagínense a un auditor que no sea de Paco (Cienfuegos) y sí revise las cuentas públicas del PRI, un Poder Judicial que no esté en manos del PAN, con jueces independientes", dijo.

"Y de una vez a los alcaldes también cámbienlos, a los que estorban. Con eso es ya la cereza en el pastel, sacar a todos esos bandidos, corruptos, que le desean que a Samuel le vaya mal para que a Nuevo León le vaya mal, no van a poder y les firmo que los vamos a sacar", concluyó.