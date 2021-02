Se compromete AMLO a “serenar” Zacatecas ante ola de violencia

Jerez.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el envío a Zacatecas de más elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina para “serenar” a la entidad, luego que en las últimas 24 horas fueron asesinadas 21 personas.

Durante la inauguración de las instalaciones de la Guardia Nacional en la cabecera municipal de Jerez, López Obrador reiteró que conoce muy bien el problema de inseguridad por la que atraviesa la entidad.

Dijo que se combatirá, además, la corrupción entre elementos de la policía, para evitar que se coludan con la delincuencia.

“Siempre he dicho que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia, eso es lo principal y también el que haya presencia de la policía, que no haya corrupción, que no se asocie la autoridad con la delincuencia, que esté bien pintada la raya la frontera que divide a la delincuencia y a la autoridad, porque cuando es lo mismo la delincuencia que la autoridad, pues entonces no hay posibilidad de resolver el problema”, aseguró.

Previo a la gira del mandatario federal, la violencia se concentró en el municipio de Fresnillo que sumó 14 víctimas, incluido un funcionario municipal, mientras que en Valparaíso, un enfrentamiento entre grupos antagónicos dejó siete civiles abatidos.

Este 2021 se perfila para ser el año con más asesinatos en el estado, pues ya suman cerca de 200 entre enero y febrero, 20 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior.

El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, reconoció la solidaridad política del presidente López Obrador, sobre todo en el tema de seguridad, pero reconoció que la violencia derivada del narcotráfico cree exponencialmente en la entidad.

Ante ello, el presidente dijo: "Por eso vine a Zacatecas. Estoy muy consciente que se está pasando por una mala temporada por la inseguridad que hay en el estado, sobre todo por homicidios. El enfrentamiento de bandas aquí en Zacatecas y la pérdida de vidas humanas, porque no podemos decir es enfrentamiento entre ellos mismos, ¡no! son pérdidas de vidas humanas y tenemos que serenar a Fresnillo, a Zacatecas, al país".

“Vamos a ayudar al gobernador Alejandro Tello, en su petición de que haya más presencia de la Guardia Nacional, del Ejército” y aseguró haber girado ya las instrucciones para que así se hiciera en breve.