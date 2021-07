Se contagian de Covid-19 cientos de graduados de preparatoria en Puerto Vallarta

Jalisco.- Cientos de jóvenes que viajaron a Puerto Vallarta para celebrar su graduación de preparatoria, resultaron positivos a pruebas de Covid-19 en las últimas dos semanas.

De acuerdo a la Secretaría de Salud del Estado de Jalisco, son personas de entre 20 y 34 años las más afectadas.

Sociedad Regreso a clases presenciales: ¿Combatir rezago educativo o contagios por Covid?

El Occidental contactó a padres de familia y jóvenes de preparatorias públicas y privadas que hicieron viajes a Puerto Vallarta durante los últimos quince días, y que ahora se encuentran aislados, explicaron cómo fue su viaje al hotel Crown Paradise Golden, donde convivieron con estudiantes de distintas escuelas de Guadalajara, así como de Sonora, Aguascalientes, Nuevo León y Guanajuato.

“Desde mi perspectiva debe ser un contagio masivo, no nada más a nivel estatal, sino más allá de lo local”, explicó la madre de uno de los jóvenes que ahora se mantiene aislado tras volver de su viaje de generación.

Esto, porque además de su hijo, otros 14 graduados de su misma escuela resultaron positivos a Covid-19 y en el viaje había egresados de diversas preparatorias, con quienes convivieron en los autobuses, la alberca, los antros y el paseo en barco organizado por la agencia contratada.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Yo no dimensioné qué grande era esto y me tomó por sorpresa cuando lo llevé temprano a la salida y me encuentro con muchos camiones foráneos y chavos de varias escuelas y me sorprendí cuando escuché a los organizadores decir ‘los de la Autónoma para tal camión, los del Tec Milenio para este, los de tal prepa para acá’, eran muchísimos chavos”.

Uno de los afectados recordó que el viaje se hizo “con mucha libertad” a diferencia de lo que vive ahora, tras más de una semana de encierro y luego de haber participado de manera virtual en su acto académico.

“Al estar con tanta gente en lugares cerrados como antros, pues fue lo que desató todo”, expuso el joven, con voz notablemente ronca y quien se recupera del contagio.

Sociedad Hoteles de Cancún ofrecen "paquetes Covid"

El paquete que contrataron alumnos y padres de familia para celebrar la salida de la preparatoria incluía cuatro noches de hospedaje en hotel con todo incluido, así como entrada a antros y bares, paseo en barco y experiencias turísticas como tirolesas, por poco más de 13 mil pesos.

Tanto egresados, como padres de familia, eximieron a las escuelas, entre las que hay algunas de la Universidad de Guadalajara, de la organización del viaje de generación, pues el contacto con la agencia se hizo directamente por parte de los estudiantes y fueron varias las reuniones vía Zoom que sostuvieron tantos alumnos, padres de familia y organizadores.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Es algo que se pudo haber evitado o se pudo haber hecho de otra manera, los organizadores de la agencia estuvieron pendientes y no nos daban acceso a los antros o a cualquier lado si no llevábamos cubrebocas, les importaba que entráramos a los lugares con cubrebocas, pero ya cuando ellos no estaban era realmente libertad total, cada quien que hiciera lo que quisiera”, agregó uno de los jóvenes contagiados en su viaje para celebrar que había concluido la prepa.

Desde que comenzó la pandemia, en Jalisco suman 259 mil 579 contagios y 12 mil 694 fallecimientos, la mayoría de ellos concentrados en el área metropolitana de Guadalajara, donde se han registrado más de 196 mil casos de coronavirus y un alto porcentaje de los fallecimientos.