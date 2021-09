Sin solución, maestros liberan vías de comunicación en Zacatecas

La tarde de este martes, líderes magisteriales decidieron liberar las vías de comunicación que habían tomado, luego de que se presentaran situaciones ríspidas con automovilistas que se molestaron por el bloqueo que mantenían los docentes, Óscar Castruita Hernández, líder de la Sección 58 del SNTE responsabilizó al gobernador del estado, David Monreal Ávila de la situación, ya que aseguró que había solicitado el apoyo de la Guardia Nacional y de elementos de la Policía Estatal para garantizar la seguridad de los manifestantes y no lo hizo.

Fueron cinco horas, en las que profesores, burócratas, jubilados y pensionados mantuvieron cerrados el Bulevar Metropolitano y los accesos a Durango, San Luis Potosí y Aguascalientes, como medida de presión para que el Gobierno del Estado les pague la primera quincena del mes de septiembre.

Castruita Hernández, quien encabezó la toma de la vialidad a la altura de Martínez Domínguez en Guadalupe, Zacatecas, explicó a los agremiados a la Sección 58 del SNTE que por seguridad se decidía liberar las vías de comunicación a fin de no arriesgar a las profesoras y que se trasladarían a la Plaza de Armas en la capital del estado para continuar con la protesta afuera de Palacio de Gobierno.

En #Zacatecas se registra #VialidadLibre tras retiro de habitantes, cerca del km 0017+500 carretera (2870) Zacatecas-Durango, mismo tramo, dirección Fresnillo-Zacatecas. Maneje con precaución. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 21, 2021

De esta manera los cuatro puntos de comunicación que se mantenían bloqueados fueron liberados y el tráfico vial comenzó a restaurarse de manera paulatina.

El líder sindical negó que se haya llegado a algún acuerdo con el Gobierno del Estado y aseguró que “David Monreal no me contesta el teléfono, le he estado llamando y no me contesta, es un mentiroso”, aseveró.

A través de un video publicado en sus redes sociales Castruita Hernández reiteró que continuarán defendiendo su salario “hay insensibilidad de un gobernador que parecía que sería un buen gobernador y empezó con el pie derecho, porque son de izquierda, empezó con el pie equivocado”.

Sostendrán una reunión y amagó con interponer denuncias penales empezando con el Gobernador del Estado.

“Este asunto se tenía que haber solucionado hace tres meses porque el recurso está autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, aseguró Castruita Hernández.

Gestionan recursos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Al término de un evento en la comunidad El Bordo en el municipio de Guadalupe, el gobernador David Monreal Ávila aseguró que el secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez se encuentra en la Ciudad de México gestionando ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los recursos para pagar el salario de los profesores.

Aseguró que Olivares Sánchez sostuvo este martes una reunión con Delfina Gómez Álvarez, secretaria de Educación Pública y será hasta mañana miércoles que el secretario de Finanzas esté de regreso en la entidad que se dará a conocer los resultados de las gestiones.

David Monreal reveló que Ricardo Olivares sólo ha hecho el planteamiento de lo que requiere Zacatecas “seguramente vamos a tener respuesta en algún momento”.

El lunes, en conferencia de prensa, el mandatario estatal aseguró que no va a solicitar préstamos para pagar la nómina magisterial, explicó que se solicitarían los recursos que el gobierno federal no ha depositado para ello.