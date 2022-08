Se reportan más vehículos incendiados en Tijuana

Tijuana.- Durante las últimas horas dos vehículos más fueron incendiados en Tijuana, en distintas áreas de la ciudad.

El primer hecho se reportó a las 12:00 de la madrugada en Granjas Familiares, donde se reportó un vehículo incendiado.

Cuarenta minutos más tarde en El Pípila, también se registró una unidad siniestrada.

En ninguno de los casos ha sido confirmado por la autoridad si fueron incendios provocados.

Jornada violenta paraliza Tijuana

Tras la ola de violencia que se ha registrado en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua, Baja California vivió durante el viernes 12 de agosto una jornada de bloqueos carreteros e incendios de unidades de transporte público y vehículos particulares.

De manera oficial, autoridades confirmaron el incendio de 24 vehículos en Mexicali, Tijuana, Tecate, Ensenada y Playas de Rosarito, de los cuales, 15 fueron en esta ciudad fronteriza.

Durante el sábado, Tijuana amaneció semiparalizada tras los incendios de vehículos registrados en esta y otras ciudades de Baja California, que apagaron actividades desde la noche del viernes. El gobierno municipal informó que se seguía prestando los servicios básicos y aseguró que el transporte público de pasajeros “empezó a trabajar de acuerdo a las rutas asignadas”.

Usuarios reportaron que en la Zona Este hubo pocas unidades para trasladarse al centro de la ciudad, donde también se ven escasas.

CJNG, detrás de la quema de vehículos

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) estaría detrás de la quema de vehículos y bloqueos que se presentaron en el estado, informó la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez.

Tras asistir a la reunión de la mesa de seguridad, la presidenta municipal dijo que la Fiscalía General del Estado (FGE), le indicó de la responsabilidad de este grupo delictivo.

Asimismo, mencionó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), atribuyó estos hechos a la detención de un ente criminal en otra parte del país.

La alcaldesa de Tijuana envió un mensaje dirigido a grupos criminales que realizaron la quema de vehículos durante la tarde y noche de este viernes, donde indicó que "cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan".

Caballero Ramírez indicó que se cuenta con 3 mil elementos de la Guardia Nacional y 2 mil policías municipales para salir a las calles en caso de que sea necesario.

Refuerzan seguridad

Soldados y elementos de la Guardia Nacional (GN), llegaron este sábado a Baja California para responder al incendio de vehículos orquestado este viernes por el crimen organizado en distintas ciudades del estado.

Los uniformados arribaron al aeropuerto internacional Abelardo L. Rodríguez en Tijuana y contrario a otras ocasiones, salieron de la terminal por los accesos principales entre el ajetreo de los viajeros que solo observaba el ir y venir de fuerzas federales.

El Comisario Jorge Enrique Martínez Medina, coordinador de la GN en el estado, reiteró que las actividades cotidianas no se detendrán en el estado y pidió a la población confiar en las autoridades.

El fiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, confirmó que 8 personas fueron trasladadas la tarde del sábado a la ciudad de México, podrían ser procesados por delitos de Delincuencia Organizada y Terrorismo.

Con protocolos de seguridad en las rutas del transporte público, privado y comercial, Tijuana retoma este lunes sus actividades económicas luego de los disturbios del pasado viernes que semiparalizaron la ciudad el fin de semana.

“Este plan maestro” tiene como objetivo salvaguardar la integridad de las personas y así reactivar las actividades económicas, dijo Pedro Montejo Peterson, presidente de Index Zona Costa.

Mencionó que la estrategia será implementada por el Instituto de Movilidad Sustentable (Imos), la Secretaría Gobierno del estado y corporaciones policíacas, incluyendo la Guardia Nacional, en rutas elegidas con información proporcionada por las 550 industrias afiliadas y de la Cámara Nacional de Carga (Canacar).

