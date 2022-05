Turistas denuncian abusos sexuales en Cancún, acusan incompetencia de autoridades

Una turista identificada como Regina originaria de Estados Unidos dio a conocer a través de sus redes social que fue abusada sexualmente por un empleado del hotel Ocean Coral & Turquesa ubicado en Puerto Morelos, su caso que se suma al de Aliyaah, una turista canadiense que denunció el pasado mes de marzo abuso sexual de un trabajador en el hotel Royalton Cancún, ubicado en la zona hotelera.

Ambas jóvenes usaron sus redes sociales, Instagram y Tik Tok para exponer la pesadilla de sus vacaciones, en la que en ninguno de los casos los hoteles han colaborado para castigar a los culpables.

En ambos casos los agresores le quitaron el celular a su víctima y la llave de su cuarto, aunque en el caso de Aliyaah , esta si logró grabar parte de la agresión que sufrió y lo subió a cuenta Tik Tok para hacer público su testimonio.

Aliyaah compartió el video del momento en el que sufrió el acoso y la agresión por parte del trabajador del hotel Royalton, quien le ofreció tener relaciones en su propio cuarto.

La turista,grabó ese momento en que el hombre la arrebata el celular, lo tira al piso y finalmente huye.

“No se hospeden en el Royalton, en Cancún, fui agredida sexualmente por un trabajador, intenté cerrar la puerta del cuarto cuando me tocó mi zona íntima, pateó mi teléfono y corrió”, escribió en el mensaje que acompaña al video de 44 segundos.

Yo salí del cuarto a fumarme un cigarro cuando el empleado se acercó a ofrecerme un encendedor y se lo agradecí y se fue, cuando terminé regresé a mi cuarto y el hombre estaba esperándome en la puerta pidiéndome tener relaciones. Yo insistí que no y el hombre intento tocarme, entonces comencé a grabar lo que pasó.

Aliyaah, denunció los hechos ante el hotel, donde le aseguraron tomarían cartas en el asunto y despedirían al empleado, y le dijeron que podría proceder legalmente, pero se tenía que quedar dos semanas más en Cancún, en lo que le juez manejaba el caso. La joven regresó a su casa sin que nadie le resolviera nada.

En el caso de Regina, ocurrido este fin de semana, la joven turista relato en sus redes que esperaba a su novio, cuando un trabajador le pregunto si necesitaba ayuda para llegar a su habitación porque la vio tomada, y ella dijo que sí.

“Alrededor de la 1:00 AM estaba esperando a mi novio que había ido a la habitación por su cartera, porque yo ya no quería caminar. En eso llegó un guardia del hotel y me dijo que él me podía ayudar a llegar a mi habitación, en mi mano yo tenía la llave donde decía el número, a lo que respondí que sí”, Yo estaba tomada, narró la joven.

Camino a la habitación, dijo, el hombre tomó su mano con fuerza y comenzó a restregarla en sus partes íntimas, la joven cuenta que no podía gritar pues estaba en shock, además el guardia le quitó la llave de su cuarto y el celular.

Hotel Royalton.





El hombre continuó tocándola y la llevo a otro piso donde no estaba su cuarto, hasta que su novio logró encontrarla y rescatarla.

La joven estadunidense, hizo la denuncia al hotel y exigió las grabaciones de los hechos, así como el nombre del culpable, pero el hotel no ha accedió a ayudarla, bajo el argumento que las cámaras no sirven.

Tras solicitar el apoyo policiaco, dijo que los elementos de una patrulla que acudió al hotel, le dijeron que “ya era muy tarde para denunciar, ya que los hechos habían ocurrido en la madrugada y que tenían que llevarla a que un médico la revisara y certificará que hubo abuso sexual.

“Lo primero que hace la policía es intimidarme, la policía que llegó al hotel cuando marcaron el 911, primero me culpó por haber ingerido bebidas alcohólicas, ¿pero porqué tomó mucho?, después me culpó por estar sola en ese momento…Después me culpó por no haberme defendido, después con comentarios como, uyyy si no sabe quién es el abusador no pasará su denuncia” para finalmente señalarle que “casos como el de usted hay muchos”.