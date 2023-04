Viceministra de El Salvador reclama justicia por muerte de migrantes en estancia del INM

Un fuerte reclamo en contra de las autoridades mexicanas por la nula colaboración para la devolución de los cuerpos de migrantes salvadoreños muertos en el incendio del Instituto Nacional de Migración (INM) de Ciudad Juárez en Chihuahua, hizo la viceministra de El Salvador, Cindy Mariela Portal, afuera de las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR)

Cindy Mariela, dio una conferencia de prensa afuera de la dependencia federal, molesta porque no ha recibido la atención que se había prometido por parte del Gobierno Mexicano.

Recalcó que el estado mexicano está tratando de la misma forma que Estados Unidos trata a los mexicanos en el país norteamericano.

Asimismo, pidió la destitución de los encargados del INM porque no hicieron su trabajo debidamente, si lo hubieran hecho no se estarían lamentando en este momento la muerte de los migrantes.

“Yo no me voy a ir de este país hasta que no tengamos la respuesta a las familias, este día estarán llegando al aeropuerto los parientes de las víctimas quienes recorrerán mañana los diferentes hospitales para reconocer a los afectados y los fallecidos, cuyos cuerpos se encuentran en el Servicio Médico Forense.

Luego de reconocer los cuerpos, se estará buscando en forma expedita que estos sean repatriados de forma terrestre, ya que como se sabe, por temporada de la Semana anta no hay vuelos disponibles.

Denunció que por parte del gobierno mexicano se había prometido un avión que los trasladaría, pero no se ha informado la fecha.

“El Salvador busca justicia para nuestros migrantes y la diplomacia se hace a un lado cuando se trata de defender buidas de nuestros connacionales. El Salvador ha sido el único país que ha condenado estos hechos de una forma directa, de una forma en donde tenemos la moral, porque desde la llegada del gobierno del presidente Nayib Bukele, en el 2019, ha trabajado para atacar estructuralmente para atacar la migración. Buscamos que la migración no sea una obligación sino una opción”, señaló la viceministra.

Dijo que hay siete fallecidos y cinco lesionados de El Salvador, y señaló que no hubo algún aviso de la cancillería mexicana de este asunto, ellos se enteraron por medios informativos y estuvieron investigando para conocer más a detalle de este acontecimiento.

“No se ha tenido una atención de la cancillería mexicana, no hemos recibido apoyo”, agregó la viceministra de El Salvador.

