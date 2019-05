¡Sin corazón! Mujer agrede a viejita y le tira su puesto de paletas

San Luis Río Colorado, Sonora.- Desde hace 40 años Martha Lidia Madrigal se ha dedicado al comercio ambulante de alimentos para vivir. Luego de que su esposo se fue, tuvo que afrontar la responsabilidad de su hogar.

Esta semana, la mujer de 72 años fue agredida por la responsable de la tienda escolar de la secundaria federal número 1 “Capital Carlos G. Calles”, conocida como “Fora 1”, con quien ya había sostenido anteriores altercados porque no le permite vender.

Acompañada de su hijo, Doña Martha acudió al Ayuntamiento para solicitar el permiso correspondiente.

En un principio se negó a dar la entrevista, pues temía que hubiera represalias por parte de la agresora, pero posteriormente tomó confianza y nos contó su historia.

Según relató, no es la primera vez que tiene enfrentamiento verbal con quien se dice en Facebook es la titular de la concesión de la “Fora 1”.

“Muchas veces ha salido a decirme que no puedo vender ahí, que no tengo permiso, fui al municipio y me dijeron que siguiera vendiendo, que no iba a tener ningún problema, que en caso de que hubiera otra situación, regresará”, indicó.

Martha Lilia relató que, dentro de los enfrentamientos con la concesionaria de la cafetería, siempre le pide compresión, pues es una mujer de edad adulta que busca la forma de sacar adelante sus gastos.

Cuánto daño le puedo hacer, si acaso vendo 20 o 30 hielitos en 10 pesos

"Ella tiene toda la escuela para ella solita, pero no... de todas formas siempre me está diciendo cosas, hasta ayer que fue hasta afuera para gritarme y tirarme la hielera”, expresó.

La señora Madrigal recordó que hace algunos años estuvo vendiendo donas dentro del plantel, escondida detrás de un árbol; el director del plantel le dio permiso, pero para evitar conflictos decidió salirse, lo que fue peor.

“En tiempo de frío vendo donas, en calor mangoneadas y hielitos, así he vivido toda mi vida, solo que antes me iba casa por casa, pero es muy cansado”, expresó.

Ella teme que luego de dicho incidente no le sea autorizado el permiso o aun peor, no pueda continuar vendiendo en la escuela.

“No puedo vivir con los 2 mil pesos que me da el presidente Andrés Manuel López Obrador, mejor los invierto y así me rinde, yo solo quiero sacar dinero para vivir, no estoy haciendo nada malo”, finalizó.