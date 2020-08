¿Ya viste la polémica campaña de turismo de Acapulco?

En medio de la pandemia que casi alcanza medio millón de contagios por Covid-19 y supera 48 mil defunciones en México, la secretaría de Turismo de Guerrero lanzó una polémica campaña para promocionar Acapulco de forma opulente y "sin reglas".

Con el lema, "Mom, I’m in Acapulco" (Mamá, estoy en Acapulco) y un video de 58 segundos, la Secretaría de Turismo Federal y el Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco (FIDETUR) presentaron la "nueva" imagen de este destino.

"Hoy dejamos de ser una postal del pasado, hoy cambiamos las reglas". "Come lo que quieras, diviértete de día, de noche y de madrugada". "Aquí puedes ser quien tú quieras, o puedes ser tú mismo", son los mensajes que acompañan al video.

#MomImInAcapulco pic.twitter.com/H7hpy4gAo9 — Acapulco (@Acapulco) August 5, 2020 La campaña que presentó ayer el destino turístico de @Acapulco ha generado diversas reacciones en redes sociales. Comparte aquí tus mejores recuerdos del bello puerto de Acapulco.

👇🏽 pic.twitter.com/1AomvOmagR — SECTUR México (@SECTUR_mx) August 5, 2020

Hombres armados irrumpen en Semefo de Iguala y asaltan a trabajadores

La dependencia de turismo federal definió la campaña como un concepto innovador, fresco y disruptivo, que tiene como objetivo conectar con nuevas generaciones. En un tuit, que después fue borrado, apareció una imagen con la leyenda, "¡No hay reglas!".

El video posteado en Twitter registra más de 400 comentarios y en su mayoría con críticas. "Dénme el presupuesto que despilfarran cada año y les hago algo decente para atraer el turismo", respondió Gabriel Montiel, alias el Werevertumorro.

"Asesórense con agencias de publicidad serias, en México hay muchas con talento de sobra". "Yo pensaba que era anuncio de Acapulco shore o algo por el estilo". "¿Qué clase de Acapulco Shore es este?", comentaron algunos tuiteros.

denme el presupuesto que despilfarran cada año y les hago algo decente para atraer el turismo — GABOREVER (@werevertumorro) August 5, 2020 Yo pensaba que era anuncio de Acapulco shore o algo por el estilo, esto para mí no es turismo, sólo veo anuncio de actividades típicas de paps 😂😂😂



Creo que hay mejores cosas que anunciar, lugares, paisajes, hoteles, etc. Y no una bola de paps 😂😂 — Jefe Jorch 117 (@Jefe_Jorch117) August 5, 2020 Que clase de Acapulco Shore es este? — Montse• 몬 세 라 트 (@montse_museum) August 5, 2020

Reactivamos la economía, no la vida social: Héctor Astudillo

La campaña fue presentada este martes de forma virtual a las autoridades de Guerrero por Federico Quinzaños, director de la firma de publicidad Materiamist quien insistió en que el mensaje es para los más jóvenes.

Tras la ola de críticas, Materiamist cerró su página oficial y sus cuentas de redes sociales.

La firma ha sido cliente de la marca Visit México; en 2018, lanzaron la campaña Queridos Mexicanos, la cual promociona el turismo a lo largo del país.

A este miércoles, Guerrero se encuentra en color naranja del semáforo epidemiológico y según datos oficiales, registra 11 mil 503 casos confirmados, mil 437 defunciones. Acapulco concentra el mayor número de casos con 5 mil 913 registros acumulados y 753 muertes.