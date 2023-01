2023: un año disfuncional y desquebrajado

Este año 2023 que apenas comienza ya se tiñe de diferentes matices. El año 2022 lo bauticé como el “año de la crisis de las crisis” (heredadas del 2021 más las acumuladas). Por lo que el horizonte para estos 12 meses no es precisamente el más esperanzador para la recuperación económica, la estabilidad política y la tranquilidad social. Hay puntos de no retorno y dentro de lo que vivimos durante el 2022, destaco los siguientes sucesos internacionales más relevantes en la siguiente imagen.





Fuente: Elaboración propia con la imagen obtenida en rfi.fr/es





Sin duda, el que más ha afectado a nivel global es el primer suceso porque aún no concluye, por la interdependencia de las economías, por la hiperconectividad mundial y por el efecto Matryoshka que bauticé y expliqué en otra entrega hace meses atrás. Otro suceso que quiero resaltar es lo que sucede en China. En búsqueda de la reelección, Xi Jinping impuso medidas sanitarias draconianas conocidas como “la política cero COVID”; lo que generó manifestaciones al interior del país y esto propició un relajamiento extremo. Según fuentes no oficiales, se estima que se han contagiado durante las últimas semanas más de 250 millones de personas y aunque se intenta reactivar la economía, es vital que ésta no entre en “terapia intensiva” durante este año ya que, al ser la segunda economía más grande del orbe, lo que afecte al gigante asiático, impacta a nivel global. De allí que el Fondo Monetario Internacional ha estimado que este polo de poder político y económico crezca a un máximo de 4.4% durante todo el 2023, siempre y cuando no suceda algo que agrave el escenario. Esto se puede observar en el siguiente mapa.





Fuente: imf.org





El tercer suceso que remarco es el deceso de la Reina Isabell II donde se vivió un terremoto político-monárquico no sólo al interior del Reino Unido sino también de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth en inglés) ya que en paralelo se dio la renuncia de la entonces Primera Ministra, el proceso de su sucesor y el cuestionamiento de si el Rey Carlos III logrará la unidad que su madre le heredó o si esto pudiera ser el inicio de un desmembramiento de la Corona Británica. Y el último que subrayo (no porque los demás no sean importantes sino para avanzar a otros temas del 2023) fueron las elecciones intermedias de Estados Unidos ya que éstas delinean la hoja de ruta no sólo del Poder Legislativo del país, sino también de la agenda doméstica y de política exterior para este año y, por ende, habrá un impacto inevitable en la carrera presidencial del 2024.





Por lo anterior, es que este 2023 no puede tener un punto de partida de cero, es una continuidad del año pasado. Para la empresa Control Risks, la mayor amenaza geopolítica es la confrontación comercial y tecnológica entre China y Estados Unidos. Mientras que, de acuerdo a la EIU (Economic Intelligence Unit, en español: Unidad de Inteligencia Económica), los principales escenarios de riesgos globales 2023 son los que se aprecian en la siguiente imagen.





Fuente: Elaboración propia con la imagen obtenida en eiu.com





Se observa que los principales pilares de riesgos son: i) políticos, ii) militares, iii) económicos y iv) medio ambiente. Sólo hay que considerar que no son aislados, sino que están interconectados.





Respecto al tema de las cadenas de suministro, las expectativas de dos expertos en la materia son las que se muestran a continuación.





Fuente: Elaboración propia con la imagen obtenida en economist.com e información en mundomaritimo.cl





Las perspectivas -para este año que apenas se comienza a escribir- del reporte generado por Eurasia Group, se pueden observar a continuación.





Fuente: Elaboración y traducción propia con información de Eurasia Group.





Este 2023 sin duda será un año con grandes saltos mortales y caídas al vacío por lo que lo mejor es estar bien informados para tomar decisiones con mesura y cautela para tomar caminos, aunque empedrados, en la dirección correcta.





