A la sombra | Alfonso Durazo

Foto: Alejandro Oyervides

“Es demasiado simplista, que un momento de alta confrontación política y sobre todo, en el contexto de la madre de todas las batallas por el poder que es el poder presidencial, el asesinato de LUIS DONALDO tuviera explicación en la mano de un asesino solitario. Francamente nunca he aceptado esa tesis”, dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, quien en ese episodio de la historia nacional que se vivió hace 25 años en Tijuana era secretario particular del aspirante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

***

“Si no funciona un gobernante, debe irse”, dijo tajante el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, al responder sobre la minuta de revocación de mandato. Al mismo tiempo, descalificó aquellas voces que buscan confundir la revocación de mandato con la reelección. Lo cierto es que, si no se quieren reelegir, para qué andan hablando de eso y firmando cartas compromiso antes de tiempo. ¿Qué no ya estaba resuelto ese tema desde hace décadas? Como dice ése columnista famoso y fifí de la vieja guardia, es pregunta...

***

Que a propósito de la Expropiación Petrolera sin edecanes, en Pemex Exploración y Producción siguen limpiando el tiradero que dejó el exdirector, Javier Hinojosa Puebla, a quien no sólo se le señala por corrupción en la asignación de contratos millonarios, sino que presuntamente también su mala gestión fue determinante en la pérdida de la producción de crudo.

***

La merma la confirmó la Auditoría Superior de la Federación, que comanda David Colmenares. Resulta que la producción de crudo tuvo sus peores momentos con Hinojosa Puebla a la cabeza, es decir, a partir de 2015. En el 2014, la producción fue de 886 millones 500 mil barriles y en 2017 se desplomó a 711 millones 116 mil barriles. Esperemos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implemente de forma exitosa el plan de recuperación de la empresa productiva del Estado.

***

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), al mando de Enoch Castellanos, ya expresó su preocupación debido a que los organismos que avalan el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) no están en condiciones de entregar certificaciones a las empresas, ya que en muchos de los casos la Dirección General de Normas (DGN) les ha retenido las autorizaciones, lo cual ha generado, en algunos casos la pausa en las operaciones en general.

***

Este rezago se debe a que la ahora exdirectora de la DGN, Laura Cecilia Figueroa, y quien estuvo al frente de la dependencia sólo durante 44 días, dejó el cargo sin siquiera liberar estas autorizaciones que por procedimiento deben tardar cinco días hábiles. Pero lo más preocupante ahora es que la titular de Economía, Graciela Márquez, sigue sin nombrar a la nueva directora.