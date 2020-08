A la sombra | Carla Humphrey

Le hemos platicado en esta casa editorial sobre la llegada de CARLA HUMPHREY al INE, pues su caso en particular ameritaba lupa por la violencia política de género de la que fue víctima durante sus anteriores intentos para ser parte del organismo electoral. Nos recuerdan que, ya como consejera, Humphrey Jordan comenzó a trabajar precisamente en materia de equidad de género y, por supuesto, en temas de fiscalización electoral; toda vez que, por acuerdo entre los integrantes del Consejo, se decidió que inicialmente presidiría la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y, a su vez, formaría parte de la Comisión de Fiscalización, por la experiencia adquirida en su paso por la Unidad de Inteligencia Financiera, de Santiago Nieto.

Dicen los que saben que importantes personajes de los negocios y la política en México andan al pendiente de los nombres de quiénes están involucrados en este asunto lleno de opacidad llamado Odebrecht. Hay que recordar que, en el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el proyecto inicial RRA 3496/17 contra la entonces PGR estuvo a cargo del aún Comisionado Óscar Guerra Ford, quien propuso originalmente que la información debía clasificarse como confidencial, ya que se trataba de una investigación relacionada con una persona moral.

***

No está usted para saberlo, pero en el engrose del proyecto de Reserva de Información relacionada con la empresa Odebrecht y su subsidiaria Braskem, sobre la investigación de supuestos sobornos que habrían pagado a servidores públicos en México, estuvo a cargo nada menos que del actual presidente del Inai, Francisco Acuña Llamas. En el Pleno de ese momento votaron a favor de ocultar la información los comisionados Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Ximena Puente, actual diputada federal, Araceli Cano Guadiana y María Patricia Kurczyn Villalobos.

***

La mayoría de los peces gordos del Inai estuvieron de acuerdo en no revelar nada de lo poco que se tenía en México. Lo que cualquier observador de los procesos puede precisar es que, tanto la reserva como la confidencialidad, implican que la información no se abre, no se entrega, y no se hace pública. Transparencia a modo que le dicen. Aunque en estos momentos están más que listos, dicen, para soltar toda la sopa.

***

Que la Confederación Internacional de Trabajadores, que lidera el senador Napoleón Gómez Urrutia, decidió nombrar esta semana a la exsecretaria de Turismo poblana, Fabiana Briseño Suárez, como su delegada especial en aquel estado.

***

Lo anterior, cuentan, porque el morenista pretende consolidar la presencia de su organización en la entidad y, de paso, establecer con ello una nueva institucionalidad sindical que genere mejores condiciones y prestaciones laborales, permita establecer convenios para que los trabajadores obtengan descuentos en comercios y tengan acompañamiento personal en las negociaciones colectivas.