A la sombra | Carlos Romero Aranda

“Outsorcing y trabajo digno” fue el título del desayuno que encendió las preocupaciones del sector en México. Dicen los que saben que CARLOS ROMERO ARANDA, el Procurador Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, habló maravillas de las multinacionales ante empresarios en el Centro Asturiano, en Polanco, pero acusó a las firmas mexicanas del ramo y sus clientes de incurrir en lavado de dinero y evasión de impuestos. Las afectadas, nos cuentan, ya están buscando protección contra los que consideran amenazas, “terrorismo fiscal” y abuso de autoridad.

***

El desayuno organizado por la Unión Social de Empresarios de México (USEM) en el Centro Asturiano de Polanco fue escenario de la presentación de Carlos Romero Aranda y comenzó a encender los focos rojos entre poderosos empresarios de este país. El procurador fiscal de la Federación recomendó no contratar los servicios de unas mil empresas mexicanas de subcontratación que, aseguran, cumplen con las leyes del Trabajo, IMSS y Fiscal al pie de la letra.

***

Que las afectadas ya buscan la protección de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, de Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara. Dicen que la función de Romero Aranda le impide discriminar entre empresas nacionales y extranjeras. Algunos empresarios ni tocaron el café, escuchaban que el procurador decía que la afectación es de dos billones de pesos por no tener registrados al 100 por ciento a los trabajadores en el IMSS, entre 2014 y 2018.

***

Romero Aranda dijo que el gobierno es el principal consumidor de outsorcing y lo mejor sería ya no contratarlos, en este momento, señaló, no se pudo eliminar por las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Advirtió que cerca de mil empresas están registradas en el SAT, que 100 están registradas en el IMSS y que solamente 40 pagan impuestos. Claro, el señalamiento era contra las mexicanas, al parecer ya hizo una alianza con las extranjeras, nos cuentan.

***

Que apenas había tomado posesión como presidente de la Conago, cuando el panista Francisco Domínguez, al igual que Manuel Velasco y Alejandro Moreno, ya había anunciado su colaboración plena con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es más, nos aseguran algunos de sus colaboradores, el mandatario queretano ya hizo incluso suyas las banderas más emblemáticas de la Cuarta Transformación. ¿Están seguros? No lo podemos creer...

***

Dicen que en política no hay coincidencias, mucho menos cuando de nombres se trata. Resulta que el Tribunal Electoral litiga una denuncia de la respetada organización no gubernamental Nosotrxs (así con x), fundada por el no menos respetado académico Mauricio Merino, para dar seguimiento a temas de corrupción, rendición de cuentas y cumplimiento del Estado de Derecho, que está padeciendo las de Caín en todo el país, por culpa de la asociación política nacional que ha pedido registro como partido político nacional llamada Nosotros (con o), pero que fonéticamente suenan igual y se confunden.

***

La ONG integra al grupo de académicos más importantes del país en sus respectivos campos de conocimiento y no aspira a ser partido político. En cambio, la otra organización liderada por dos personajes de polémico pasado, Manuel Espino y Rosario Robles, se ha beneficiado de la confusión y navegan colgados del prestigio de los primeros.