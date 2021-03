A la sombra | Epigmenio Ibarra

No hay duda que este gobierno está procurando a los menos favorecidos. Por ejemplo, el productor Epigmenio Ibarra, dueño de Argos, que tenía por lo menos una década sin ser favorecido ni con el raiting, recibió de Bancomext un préstamo de 150 millones de pesos.

El propio Ibarra explicó que la disposición del efectivo se hizo en octubre de 2020 y como garantía de pago se utilizó un mecanismo "habitual" en México: el fideicomiso. Valga decir que se trata de un mecanismo muy habitual en el pasado, y muy desacreditado en el presente por el mismo gobierno que desapareció por "falta de transparencia" 109 de ellos.

**

Es el mismo caso de la empresa Saio Servicios S.A., propiedad de la periodista María del Carmen Aristegui Flores y de María Aurea Aristegui Flores, que ha sido favorecida por el gobierno federal por un monto de $8,392,488.00 durante los años 2019 y 2020, por servicios a dependencias como el IMSS, Fonacot, Segob, FND, Pronósticos Deportivos, SHCP, Banobras, INBA, SFP, Grupo Aeroportuario CDMX, IMCINE, SSA y Banco del Bienestar. Saio crea y difunde contenido a través de internet. Actualmente la agencia de publicidad es proveedora del Gobierno federal, según consta en el RUPC de la SHCP.

Uno puede entender que son prestaciones de servicio legales, sólo vale destacar el doble discurso de la 4T, ya que por menos de eso el actual gobierno ha exhibido a medios de comunicación y periodistas por su publicidad, igualmente legal, de sexenios anterores.

**

Así como pasó con el gremio cultural, el de los científicos y el de las feministas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se sigue distanciando de otro grupo que podría ser parte de su base natural de apoyo, pero al que ha rechazado de manera sistemática: el de las organizaciones defensoras de derechos humanos, que mantienen sus reclamos de justicia y han hecho denuncias de que se mantienen los abusos de las fuerzas del orden, sobre todo del Ejército mexicano, al que el mandatario defiende de manera irrestricta y en el que se está apoyando para gobernar.

Ayer durante su conferencia mañanera rechazó acusaciones de la ONU, de la CIDH y hasta del Ejército Zapatista, todos los cuales, según él, forman parte del complot de los conservadores contra su gobierno. “En los gobiernos anteriores se permitieron masacres y los defensores de derechos humanos de la llamada sociedad civil se quedaron callados, incluso organismos de la ONU”, dijo el mandatario, ante la incredulidad de quienes tienen décadas denunciando los abusos del poder en México.

**

A diferencia de las autoridades federales de Salud, que recomiendan “salir cerquita”, la Iglesia católica se prepara para celebrar la Semana Santa con un poco más de asistencia de personas que el año pasado, en el que el cierre de templos fue total, pero ha mandando mensajes de cautela a sus fieles.

De acuerdo con los criterios pastorales para la celebración de la Semana Santa 2021 en la Arquidiócesis Primada de México, que encabeza Carlos Aguiar Retes, las parroquias de la Ciudad de México respetarán los aforos permitidos pos las autoridades, se privilegiarán las ceremonias al aire libre, y a diferencia del año pasado, sí habrá permiso para procesiones, siempre dentro de las iglesias o en sus atrios, no en la vía pública. Se mantendrán las transmisiones vía internet, y queda claro que representaciones del Via Crucis como las de Iztapalapa no se celebrarán.

**

Quedamos atrapados por el litio. El presidente de Bolivia, Luis Arce, de visita en México, dijo que a pelea por ese mineral fue la causa del golpe de estado en su país, que destituyó a Evo Morales. Culpó de ellos a empresas como Tesla y las que fabrican teléfonos celulares. El presidente López Obrador le siguió el paso diciendo que aquí se otorgaron “muchas concesiones” durante el periodo neoliberal.

Pero no pocos recordardon que la ex seretaria de Economía, Graciela Márquez, aseguró en su momento que en México no hay ni una sólo gramo de litio, echando abajo la inciativa del senador morenista Alejandro Armenta, para nacionalizar su exlotación. Por fin: ¿tenemos o no tenemos litio? Hasta hoy, es una incógnita para el gobierni federal…