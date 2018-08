A la sombra | Janine Otálora

Carlos Urzúa, futuro Secretario de Hacienda, ha declarado que no planean ratificar al subgobernador del Banco de México, Manuel Ramos Francia, cuyo periodo expira el próximo 31 de diciembre.

Ahí está la clave de una negociación de muy alto nivel y a la sombra, que podría llevar a José Antonio Meade a dicha posición, con vistas llegar a la titularidad del Banxico en la primera oportunidad.

El movimiento parece muy descabellado pero el virtual presidente de México es partidario de mantener la certidumbre económica y tranquilos a los mercados, lo que el exabanderado priista le garantizaría.

***

Hablando de ideologías difusas, resulta que en el sector empresarial hay consultas cruzadas para saber qué hacer con el PAN, una vez que sus dirigentes han optado por debilitarlo en sus ambiciones personales. La iniciativa privada siente que el nuevo gobierno necesitará contrapesos y que la representatividad de las ideas liberales en el Congreso de la Unión está muy poco representada.

Hay quienes incluso son partidarios de fundar un nuevo partido, así de aceleradas andan las ideas.

Por eso no es extraño que ayer, el dirigente nacional del PAN, Damián Zepeda, quien se convertirá en senador, haya hecho un guiño a Coparmex al decir que este partido insistirá en una reforma al artículo 102 constitucional para garantizar que el próximo Fiscal General de la Nación sea autónomo e independiente de una agenda partidista. Recordemos que la cúpula empresarial junto con organizaciones civiles impulsa las firmas necesarias para presentar una iniciativa ciudadana sobre el tema.

***

Hoy en el Palacio de Minería, Andrés Manuel López Obrador, presentará a su gabinete de infraestructura, que encabezará Javier Jiménez Espriú desde la SCT. Nos adelantan que no habrá grandes sorpresas y que no están invitados los principales empresarios de vivienda o proyectos carreteros que son los que más trae entre ojos el equipo del nuevo gobierno.

***

La crisis en Venezuela, derivada del descontrol económico propiciado por la presidencia de Nicolás Maduro, ya huele a descomposición y amenaza con afectar a toda Latinoamérica. El venezolano acusó a Colombia y a EU del atentado sufrido el sábado pasado, y es previsible que se siga con todos los países que no lo han apoyado, como Mexico, que en el seno de la OEA ha votado en contra de sus políticas. Hasta ahora, el futuro canciller Marcelo Ebrard no se ha pronunciado respecto al tema, pero se acerca la hora en que se defina la posición del nuevo gobierno en torno al caso. AMLO no ha apoyado a Maduro en ninguno de sus discursos de campaña, pero todo puede suceder.

La magistrada presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, JANINE OTÁLORA, acaparará los reflectores porque el miércoles entregará a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR su constancia de presidente electo. Desde la campaña, la magistrada garantizó imparcialidad a la hora de calificar la elección.