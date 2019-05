A la sombra | Juan Manuel García Ortegón

Foto: Alejandro Oyervides

Apunte el nombre de JUAN MANUEL GARCÍA ORTEGÓN, coordinador general del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5). Es el encargado de la modernización tecnológica de la estructura creada para brindar seguridad a la capital, es también el que autoriza los cheques. Lo que llama la atención es que fue Gerente de Soluciones de la china Huawei entre 2016 y 2018. Sí, Huawei, empresa enemiga de Estados Unidos, por ser considerada un riesgo para la seguridad nacional por presuntamente obedecer a las órdenes del gobierno de China en el escenario geopolítico cibernético y de inteligencia ilegal.

***

Nos comparten que esta misma semana el Administrador General de Aduanas, Ricardo Peralta, recibió algo así como un “beso del diablo” del líder de la bancada morenista en el Senado, Ricardo Monreal, pues, más tardó en leer las felicitaciones que le extendió en redes sociales, por incrementar hasta en 35 por ciento la recaudación en los puntos fronterizos, que en empezar a recibir ataques de los detractores del zacatecano en el primer círculo presidencial, quienes incluso llegaron a solicitar la destitución del todavía encargado de la actividad aduanera.

***

Que allá por el sur un empresario de Lindavista anda muy molesto, porque además de no poder pagar una de sus nóminas a tiempo, ha sido puesto en observación por los funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Que lo dejaron en stand by mientras revisan sus negocios en Veracruz, principalmente. Y que no, no le toman las llamadas ni a sus más fieles emisarios, ni a sus más feroces asalariados.

***

Dicen los que saben que está llamando mucho la atención una empresa llamada Hola Innovación, que representa en varios contratos con gobierno Miguel Trejo Méndez. Esto principalmente porque hace unos días ganó una importante licitación con el gobierno de la Ciudad de México, de Claudia Sheinbaum, en temas de seguridad y cámaras. De acuerdo con los documentos que usted puede consultar en https://www.c5.cdmx. gob.mx, la licitación millonaria se declaró primero desierta. De hecho, esta empresa se pasaba por mucho del precio. Les dijeron a todos que muchas gracias por participar. Y luego, de la noche a la mañana, una ganadora apareció. ¿La científica, amiga de don López Obrador, estará enterada?

***

Unos datos más para Sheinbaum y a otro tema: Seguritech Privada hizo una propuesta valuada en 228 millones de pesos. Thales de México puso en papel 295 millones de pesos para cumplir con el proyecto del gobierno de la capital. Comercializadora Antzua, 439 millones de pesos; INT Intelligence and Telecom Technologies, 440 millones de pesos; Power A&G, 444 millones de pesos; Eyetech Solutions, 498 millones de pesos; Hola Innovación, 529 millones de pesos, y Accuracy IT Consulting, 546 millones de pesos.