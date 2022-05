A la sombra | Laurence Douglas Fink

Dicen los que saben que mucho llamó la atención el rostro de molestia de Laurence Douglas Fink al salir de Palacio Nacional. El Presidente y CEO de la gestora de fondos BlackRock, mejor conocido como Larry, iba acompañado de un personaje canoso que salió con un libro guinda que contiene parte de la estrategia de seguridad de México. ¿Será que el presidente tiene que darle explicaciones a esa empresa considerada una de las potencias globales por su poder económico? Como dice un viejo columnista: es pregunta. El Presidente, quien salió poco después de la reunión con su gorra de béisbol, nomás nos echó la bendición con su mano a bordo de su Jetta blanco, pero no quiso respondernos.

A la sombra…

La respuesta de las autoridades federales ante los videos circulados en redes sociales sobre presuntos sicarios persiguiendo a militares fue enviar un nuevo equipo de 900 elementos para combatir al crimen organizado en el estado de Michoacán, de Alfredo Ramírez Bedolla, entidad que por cierto se colocó como la más violenta del país, con 27 masacres registradas en lo que va del año.

***

El cuerpo castrense que llegará a aquel estado reforzará a los 400 soldados que apenas hace unos días fueron enviados a reforzar la seguridad en aquellas tierras, así como a los 350 que arribaron en abril pasado. Lo que contrasta con los dichos del gobernador que, aseguró, es necesario “dejar atrás” el combate “estéril” contra la delincuencia organizada.

***

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, tuvo una agenda de trabajo en Washington D.C., en la que se reunió con diversos organismos del país vecino para concretar esquemas de cooperación que permitan posicionar a los destinos mexicanos dentro de los principales mercados con gran poder adquisitivo como Alemania, Canadá, Corea, Emiratos Árabes, India, Italia, Japón y Reino Unido.

***

El funcionario amloísta sostuvo encuentros con la subsecretaria de Asuntos Consulares del Departamento de Estado, Rena Bitter; la American Society of Travel Agents y la empresa Expedia, para establecer estrategias conjuntas que permitan acelerar la recuperación económica del sector. Lo cierto es que la fama de México, por sus problemas graves de inseguridad, pega en los ánimos del turismo japonés, coreano y de los millonarios de los emiratos, quienes no desean arriesgarse en una zona que algunos medios de comunicación narran como si fuera tierra de nadie.

***

Ya se confirmó el permiso a Mercado Libre, de David Geisen, para que opere una institución de pagos electrónicos. Presentaron su escrito el 23 de septiembre de 2019 ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero apenas fue oficialmente autorizado en el Diario Oficial de la Federación.

***

Hablando de la pelea por la presidencia entre los de la Cuatroté, ayer Andrés Manuel López Obrador respondió cuando le preguntaron por el escándalo de la Línea 12 del Metro que trae encima Claudia Sheinbaum: “Yo lo único que puedo decirles es que le tengo confianza, que es una mujer recta, honesta. Como le tengo confianza, para que no vayan a estar interpretando, le tengo mucha confianza al secretario de Gobernación; bueno, si por eso lo invité a que me ayudara, porque es mucho el trabajo, tengo que estar atendiendo varios asuntos y por eso lo invité, y me ha ayudado mucho. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, me ayuda muchísimo”. Que nada para nadie, que no se hagan bolas.