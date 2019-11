Foto: Alejandro Oyervides

La decisión de viajar en vuelos comerciales le cobró la factura al canciller MARCELO EBRARD. Resulta que el responsable de la diplomacia fue fotografiado mientras tomaba una siesta a su regreso del recorrido que realizó en la zona donde mataron a nueve integrantes de la familia LeBarón. La imagen sirvió para hacer distintos memes que se viralizaron. Al canciller lo venció el cansancio y aprovechó el vuelo para recuperar fuerza porque hoy llegó a Palacio Nacional desde las seis de la mañana.

***

Todos, absolutamente todos los partidos están ya con el ojo puesto en las elecciones de 2021, y Morena claramente no es la excepción. En la capital del país, por ejemplo, nos cuentan que se alistan ya los perfiles que enviarán a contender por las alcaldías. Destaca lo avanzado que va el caso de Cuajimalpa, donde aseguran que el abanderado morenista se elegirá de entre Luis Rosendo Gutiérrez, impulsado por Mario Delgado; Carmelina Esquer, hija del secretario particular del presidente, Alejandro Esquer, y… ¡oh sorpresa! El aún priísta Adrián Rubalcava, cuya reelección en esa demarcación bajo los colores de Regeneración Nacional fue propuesta por la corriente de René Bejarano y Dolores Padierna. Como si no fuera ya mucho trabajo el apoyar en la atención de los migrantes centroamericanos que pretenden ingresar a los Estados Unidos, el Gobierno de Durango tendrá que prepararse para atender el tránsito por sus tierras de al menos 30 mil mexicanos provenientes del país vecino durante la temporada invernal; esto a través del Instituto de Atención al Migrante del estado, que lleva Luis Ernesto García Barrón. De entrada, aseguran, no sólo se reforzarán las medidas del Operativo del Programa Paisano, sino que dará también prioridad al proyecto denominado Abrazando Almas, mismo que desde su arranque en 2018 ha logrado reunir a 621 adultos mayores con sus familiares que habitan en territorio norteamericano.

***

Se podrá cuestionar la calidad de algunos colaboradores de Andrés Manuel López Obrador a un año de gobierno, en cuyas carteras han dejado mucho que desear. Lo interesante es constatar quiénes sí han ganado poder y reflectores: por un lado Marcelo Ebrard, desplazando en los hechos y algunos de sus ámbitos a la secretaria de Gobernación y al de Seguridad Pública; y por otro a Santiago Nieto, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, que en los hechos se ha convertido en el zar anticorrupción y quien ayer recibiera más atribuciones (“dientes”) de parte del Congreso de la Unión. Son los hechos...

***

Este año no habrá Buen Fin para los burócratas del gobierno federal, que contra lo que había sucedido en años anteriores, no recibirán anticipo de aguinaldo en noviembre, sino que se distribuirá “a la antigüita”: la mitad el 15 de diciembre y el resto antes del 14 de enero. Aunque, eso sí, recibirán en total 40 días de sueldo, lo que no está nada mal. Y nos dicen que no fue “mala onda” gubernamental, sino que apenas cuadran las cifras para cumplir con los compromisos financieros, lo que impide adelantar absolutamente nada. En fin, la burocracia tendrá que entrarle al tarjetazo a partir de este viernes.

***

La liberación del permiso para que la línea aérea Emirates opere en nuestro país un vuelo Dubai-México-Dubai es una buena noticia para la competencia doméstica, pues aun cuando ninguna otra aerolínea tiene esa ruta, existía un mal ánimo para que llegara a ocupar slots a la Ciudad de México. La SCT hizo lo correcto, nos dicen los que saben, aunque quizá al costo de tener que operar en San Lucía, como parte de las condiciones para operar en territorio nacional, cosa que han puesto en duda las demás aerolíneas que dicen no poder ni querer tener operaciones en dos terminales diferentes.