Muchas sospechas generó la consejera NORMA IRENE DE LA CRUZ en el caso de Félix Salgado Macedonio, pues, primero, el pasado 25 de marzo, votó a favor de la cancelación del registro del senador guerrerense, muy probablemente para impulsar las aspiraciones en ese estado de su aliado Pablo Amílcar Sandoval. Y, después, ya con presiones desde el seno de Morena, modificó su voto en favor del famoso Toro, a pesar de que ella misma consideraba graves las acusaciones que sobre el personaje pesan por violencia de género.

***

Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, asegura que no hay Plan B ni en Guerrero ni en Michoacán, que continuarán impulsando a Félix Salgado Macedonio y a Raúl Morón. Que la misma indignación por las supuestas bromas que se leyeron como amenazas del Toro, debería causar el INE tratando de bajar a sus candidatos. ¿Pero es lo mismo? Los enterados dicen que andan queriendo confundir al pueblo bueno y, lo peor, que lo están consiguiendo.

***

Dicen fuentes cercanas con conocimiento del tema que en los pasillos de Palacio Nacional están más que molestos con un empresario-cabildero-gestor que está metido de lleno en muchas licitaciones del Gobierno. Se trata de Luis Miguel El Chino Chong, conocido durante los sexenios panistas y priistas por involucrarse indirectamente en distintos sectores, principalmente en tecnología.

***

Que El Chino ahora en la 4T cuenta con un gran cercano, para algunos su brother, Jens Pedro Loohoman, titular de Finanzas del ISSSTE, por lo que en el instituto también están preocupados por las gestiones y operación que pueda gestar este operador en las licitaciones y contratos que desarrolla la dependencia. Solo para recordar, El Chino era cercano a Fármacos Especializados, empresa inhabilitada por la actual administración, situación que conoce a fondo el titular del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez. Y también allá por el Zócalo, ya saben que anda merodeando.

***

Nos cuentan que científicos de la Universidad Autónoma de Puebla, que dirige Alfonso Esparza, en conjunto con la Organización Europea para la Investigación Nuclear, desarrollaron un ventilador mecánico para atender a pacientes con dificultades respiratorias como las que ocasiona el Covid. Nos dicen que el mecanismo no sólo es de alta precisión y fácil manejo, sino que se buscó que fuera de manufactura económica y está a disposición de las empresas interesadas en producirlo en serie.

***

Que no cunda el pánico, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, les asegura a todos los mexicanos con celular que no serán controlados con la tecnología desde los sótanos del poder, a través de hackers y científicos sociales. Que no serán espiados ni perseguidos al entregar obligatoriamente sus datos biométricos. “Uno es que no quieren dar información porque piensan que el Estado va a invadir lo que tiene que ver con la libertad y lo individual. Decirles que tengan confianza, nosotros no vamos nunca a llevar a cabo acciones de espionaje en contra de nadie”, asegura el mandatario. ¿Más tranquilos?