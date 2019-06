A la sombra | Rosa Icela Rodríguez

Foto: Alejandro Oyervides

Que ayer por la noche la que no durmió fue ROSA ICELA RODRÍGUEZ, la secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. Resulta que anoche estuvo en un poderoso operativo contra los malos de Iztapalapa, participaron elementos de la Marina y el Ejército, y claro, las autoridades de la capital estuvieron siguiendo de cerca esta contraofensiva contra el crimen que algunas administraciones negaban.

***

Que todas las luces están encima de Filemón, el personaje que ya hizo de la extorsión un modo de vida. Es un personaje que llega a colonias sin problemas económicos y toma espacios públicos, parques para hacerlos campamento. Llega, los toma y espera a que lleguen los vecinos y autoridades a negociar. La Ciudad de México está siguiendo a este personaje que ya resulta incómodo no solamente para los vecinos, sino para los mismos sujetos que contrata para tomar el control de las calles por pocos pesos y mucho riesgo.

***

Dicen los que saben que Jesús Corona, el portero regularsón de la Cruz Azul, el Cepillo Peralta, delantero poco exitoso del América que ya poco juega, y menos brilla en la cancha, y Giovani Dos Santos, Héctor Herrera y Raúl Jiménez, y todos aquéllos que ganaron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos que se celebraron en Londres, en 2012, gozan de una beca vitalicia de la Comisión Nacional del Deporte (Conade). El monto mensual que reciben esas estrellas menguantes mexicanas del soccer ronda los 13 mil pesos. Queridos tres lectores, eso significa que esos atletas de tercer mundo morirán con un salario que probablemente ni usted ni yo tenemos, pero está justificado que ellos lo reciban por las glorias otorgadas a esta sociedad. ¿En serio nos dieron alegrías? Es más: ¿Usted le va al América o al Azul?

***

Unos personajes vestidos de amarillo, al más puro estilo del PRD, llegaron ayer a protestar al Canal 11, de José Antonio Álvarez Lima. Se instalaron afuera de las instalaciones con sus chalecos amarillos y sus gorras canario a gritar que no están de acuerdo con la programación que propone la nueva administración. No les querían hacer mucho caso, pero todo mundo se preguntaba quién los mandó. Se veían muy improvisado, o lo que es lo mismo, como que no traían presupuesto, que los maiceraron con poquito.