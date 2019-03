A la sombra | Yazmín Esquivel

Foto: Alejandro Oyervides

La magistrada YASMÍN ESQUIVEL no logra sumar la mayoría calificada que se requiere en el Senado para votar su nombramiento como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al bloque de oposición le inquieta su vínculo con el ingeniero José María Riobóo, uno de los hombres más cercanos al presidente de la República.

Durante el informe de 100 días de AMLO, al referirse al Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló de manera muy puntual que el proyecto beneficiaría muy particularmente a la ciudad de Chetumal, lo que debe tener contentos a los quintanarroenses. El único detalle operativo que hay que contemplar es que en uno de sus viajes a la península el gobernador Carlos Joaquín le solicitó al primer mandatario que la estación de Bacalar se moviera unos kilómetros para no aislar a la capital del estado de los beneficios de tan importante proyecto. Pero según lo escuchado ayer, el proyecto de que va, va.

Al titular del Ejecutivo lo tiene preocupado otro enredo legislativo. Nos cuentan que se le está complicando al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila sacar la negociación para elegir a la ministra que sustituirá la vacante que dejó Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nos comentan que no sólo no hay acuerdo con la oposición, sino que el pleito está al interior de Morena. Resulta que el senador Monreal Ávila opera para que sea votada como nueva ministra, Yasmín Esquivel, la esposa de José María Riobóo. Pero la dirigente nacional de este partido, Yeidckol Polevnsky, impulsa a la exdiputada federal, Loretta Ortiz, quien es la esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, otro amigo del Presidente. Monreal requiere el aval de 85 votos, hasta hoy con sus aliados sólo suma 76. El coordinador del PAN, Mauricio Kuri, anticipó que no apoyaran la terna presentada por el Ejecutivo.

En otros temas, la quiebra de la inmobiliaria Casas Geo, decretada ayer por un juez federal, viene a cerrar el capítulo de las otrora poderosas empresas que crecieron de manera descontrolada tras los sexenios panistas (Fox y Calderón) y que se fueron atorando durante el peñanietismo, hasta demostrar la inviabilidad de sus proyectos, la acumulación excesiva de reserva territorial inhabitable y el abuso en que incurrieron con viviendas incluso menores a los 45 metros cuadrados. Urbi y Homex fueron otras de las inmobiliarias que tuvieron que cerrar sus puertas tras acabarse la fiesta de los estímulos fiscales. el crecimiento con base en el amiguismo y la politiquería.